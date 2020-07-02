Члени Конгресу США надіслали Зеленському листа щодо енергетичної безпеки

Високопосадовці Конгресу США звернулися з листом до Володимира Зеленського, в якому закликали посилити енергетичну безпеку України шляхом інтенсивного розвитку відновлювальної енергетики.

Копію листа Укрінформу надали в Американсько-українській діловій раді (USUBC).

"Пишемо вам, аби висловити нашу рішучу підтримку зусиллям України зі зміцнення її енергетичної безпеки, в тому числі шляхом розвитку відновлюваної енергетики. Ми закликаємо ваш уряд брати участь у переговорах з ключовими учасниками галузі, щоб гарантувати постійні іноземні інвестиції, а також зростання в цьому стратегічному секторі", - зазначається в листі.

При цьому американські законодавці нагадали, що в енергетичну галузь України вже здійснено багато вливань, у тому числі понад $2 млрд іноземних інвестицій у сферу відновлюваних джерел енергії. Крім того, американська компанія GE Wind Energy постачає вітрогенератори на 275 МВт, а Європейський банк реконструкції та розвитку, в якому США є провідним акціонером, надав та схвалив фінансування в розмірі $600 млн на проєкти відновлюваної енергетики в Україні. До того ж Міжнародна фінансова корпорація з розвитку зі свого боку пообіцяла профінансувати $400 млн, а також страхувати політичні ризики для проєкту вітроенергетики в Україні.

"Сподіваємось на співпрацю з Україною для розширення інвестиційних можливостей у ключових галузях енергетики, включаючи вітряну, сонячну, біопаливну, гідро- та геотермальну енергетику", - зазначається в листі.

У Конгресі США позитивно оцінили залучення Секретаріату Енергетичного співтовариства до процесу посередництва з українськими суб'єктами з метою досягнення консенсусу.

"Ми радимо вам продовжувати цей консенсусний підхід у переговорах з інвесторами як вітрової, так і сонячної енергетики, а також суб'єктами промисловості, в той час як ви прагнете реструктурувати законодавство, що стане основою для відповідних інвестицій", - підкреслюється в листі.

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Зауважується, що це посилило б авторитет України в залученні подальших прямих іноземних інвестицій в її енергетичний сектор, а також в інші сектори національної економіки.

Лист підписали співголова Українського Конгресового кокусу конгресвумен Марсі Каптур, а також конгресмен Майк Куіглі.