У Конгресі США стежать за змінами в Україні – конгресвумен Марсі Каптур

"Ми продовжуємо спостерігати за подіями в Україні, намагаємося зробити все можливе для просування законодавчих актів на підтримку України", - зауважила Каптур під час онлайн-конференції, організованій Американсько-Українською Діловою радою в Вашингтоні.

Вона підкреслила, що всі майже 50 членів Конгресового кокусу виступають за посилення відносин між США і Україною, протистояння агресії РФ, сприяння демократичному прогресу України, яка прагне приєднатися до Євроатлантичного співтовариства демократичних держав.

"Демократія ніколи не була легкою справою, але вона надає дуже багато можливостей", - підкреслила представниця Конгресу США.

Як повідомлялося, група підтримки України в Конгресі США була створена в червні 1997 року. Зараз вона налічує до 50 членів американського Конгресу.

Завдяки співпраці з українською американською громадою, група надає підтримку Україні, починаючи із зусиль у питаннях демократизації та ринково орієнтованих реформ, до інформування членів Конгресу щодо подій в Україні.