Україна розповіла ОБСЄ про російське громадянство

Україна розповіла ОБСЄ про російське громадянство "омбудсмена ДНР"

Укрінформ
Українська делегація під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ 2 липня привернула увагу місій країн-учасниць до факту наявності громадянства Російської Федерації в "омбудсмена ДНР" Дар'ї Морозової.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу повідомив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

"Ми продовжуємо надавати делегаціям держав-учасниць ОБСЄ інформацію про високопоставлених чиновників та громадян РФ, які займають офіційні посади у російських окупаційних адміністраціях на Донбасі. Цього разу ми поінформували про так званого омбудсмена ДНР Дар'ю Морозову", - зазначив Лоссовський.

Так, українська делегація повідомила, що "уповноважена з прав людини" в "ДНР", яка долучена російською стороною до переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську, має громадянство РФ і у подальшому планує жити у Москві, де вона вже має нерухомість. Залучена до гуманітарної підгрупи ТКГ Морозова отримала військове звання "капітан" від ексватажка "ДНР" Олександра Захарченка, а також має медаль від російської Асоціації ветеранів війни.

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Як повідомляв Укрінформ, під час засідання Постійної ради ОБСЄ 21 травня українська делегація продемонструвала копії російських паспортів "глави ДНР" Дениса Пушиліна, а також Владислава Дейнего та Наталії Ніканорової - "міністрів закордонних справ" "ЛНР" та "ДНР" відповідно, участь яких на переговорах у Мінську просуває Росія.

Пізніше Україна поінформувала делегації країн-учасниць ОБСЄ про окремі призначення російських чиновників на посади у "ДНР", включаючи "заступника прем’єр-міністра", "міністра фінансів", "голову ЦВК", "голову верховного суду".

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