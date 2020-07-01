Зеленський привітав Трюдо з Днем Канади

Президент України Володимир Зеленський привітав Прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і громадян країни з Днем Канади.

Привітання глава держави оприлюднив у Twitter.

"З Днем Канади! У різні історичні періоди Канада стала домом для багатьох українців, які на сьогодні становлять одну з найвпливовіших українських діаспор у світі. Джастін Трюдо, ми цінуємо дружбу та підтримку між Україною та Канадою", - написав Зеленський.

Він також побажав Прем'єр-міністру Канади залишатися "сильним і здоровим".

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін також оприлюднив привітання з Днем Канади у Facebook.

Посадовець зазначив, що у цей день у 1867 році Канада стала єдиною федеративною країною і сьогодні демонструє всьому світові потужність великого геополітичного гравця та справжнього лідера у справі захисту прав людини.

"Високо цінуємо відносини особливого партнерства, що існують між Україною та Канадою, масштабну канадську допомогу нашій державі у сфері безпеки та оборони, яка набуває особливої ваги в умовах зовнішньої збройної агресії", - зауважив заступник міністра.

Він відзначив успішну двосторонню співпрацю за різними напрямками: від боротьби з пандемією COVID19 та спільного протистояння імперським амбіціям Росії до започаткування перших кроків у лібералізації режиму взаємних поїздок громадян, розширенні міжлюдських, у тому числі молодіжних контактів, а також інтенсифікації торгово-економічного діалогу.

Єнін наголосив, що насичений двосторонній порядок денний робить можливим реалізацію найамбітніших проєктів та ідей. "Переконаний у спільних майбутніх звершеннях на українсько-канадському напрямі", - акцентував заступник міністра.