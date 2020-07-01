Канада допоможе у розшифровці "чорних скриньок" збитого літака МАУ

Канада надішле до Франції власних експертів, які долучаться до розшифровки “чорних скриньок” збитого Іраном літака МАУ.

Про це заявили в Управлінні з безпеки транспорту Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Раду з безпеки транспорту було запрошено до участі в розшифровці інформації з самописців, тож ми надішлемо команду слідчих, які спеціалізуються на розшифровці й аналізі “чорних скриньок” літаків”, - повідомили в Управлінні з безпеки транспорту Канади.

У відомстві додали, що “всі необхідні протоколи охорони здоров’я будуть застосовані, аби упевнитися в безпечній подорожі наших слідчих”.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 громадян України - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте цього так і не було зроблено.

21 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде змушена подати позови до міжнародних судів проти Ірану, якщо влада цієї країни не виконає своїх зобов’язань щодо збитого біля Тегерана літака МАУ.

Утім, 26 червня на Раді ІКАО представники Ірану знову погодились передати у Францію для розшифровки бортові самописці, однак цього разу зобов’язалися зробити це до 20 липня.

Управління з безпеки транспорту Канади - це урядове агентство, підзвітне парламенту, яке розслідує транспорті інциденти в повітрі, на воді, на залізниці та трубопроводах. Його єдиною метою є підвищення безпеки транспорту. Управління уповноважене видавати рекомендації за результатами своїх розслідувань, однак не може призначати покарання.