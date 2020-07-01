3500 поправок: Рада продовжить розглядати гральний бізнес

Верховна Рада на засіданні в середу, 1 липня, продовжить розгляд у другому читанні законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Про це свідчить порядок денний, опублікований на сайті Верховної Ради.

Напередодні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив думку, що законопроєкт №2285-д буде розглядатися кілька днів, до нього внесено понад 3500 поправок.

Водночас, порядок денний передбачає розгляд низки законопроєктів. Серед них - №3648 "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", №3671 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я", №3668 "Про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності".

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У середу також передбачена робота парламентаріїв у комітетах, фракціях і групах.