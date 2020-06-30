Президент увів Стефанчука до складу Нацради реформ

Президент Володимир Зеленський увів першого заступника Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука до складу Національної ради реформ.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

“Увести до складу членів Національної ради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань, Стефанчука Руслана Олексійовича — першого заступника Голови Верховної Ради України, представника Президента України у Верховній Раді України (за згодою)”, - йдеться у документі.

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Як повідомлялося, Національна рада реформ - спеціальний консультативно-дорадчий орган при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо стратегії реформ в Україні та моніторинг їх реалізації. Була створена 13 серпня 2014 року.