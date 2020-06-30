Турчинов очолить штаб "Європейської солідарності"

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов очолить штаб політичної партії "Європейська солідарність".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Мене не цікавить депутатський мандат чи державні посади, але щоб допомогти об’єднавчому процесу та підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я прийняв пропозицію очолити штаб, який створює провідна українська опозиційна політична сила "Європейська солідарність", - написав Турчинов.

Він зазначив, що той час, коли не працює в парламенті або на державних посадах, використовує, щоб займатися наукою, писати книжки, досліджувати біблійні тексти, проповідувати в церкві.

"Я намагаюся уникати публічності, яка вносить дискомфорт у життя нормальної людини. Але мені боляче спостерігати, як країна, яка ще з минулого року була штучно загнана в кризову парадигму, неухильно наближається до соціально-економічної катастрофи", - підкреслив колишній посадовець.

На переконання Турчинова, нині як ніколи необхідні єднання і консолідація всіх відповідальних патріотичних сил, всіх, хто здатен професійно діяти в екстремальних умовах багатовекторної кризи.

"Прийшов час забувати старі конфлікти і чвари та єднатися, щоб подолавши всі кризи і негаразди, забезпечити розвиток України як могутньої демократичної європейської держави", - написав колишній секретар РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, Турчинов був призначений на посаду секретаря РНБО в січні 2015 року. 17 травня 2019 року він подав заяву про відставку.