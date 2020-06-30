Турчинов очолить штаб

Турчинов очолить штаб "Європейської солідарності"

Укрінформ
Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов очолить штаб політичної партії "Європейська солідарність".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Мене не цікавить депутатський мандат чи державні посади, але щоб допомогти об’єднавчому процесу та підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я прийняв пропозицію очолити штаб, який створює провідна українська опозиційна політична сила "Європейська солідарність", - написав Турчинов.

Він зазначив, що той час, коли не працює в парламенті або на державних посадах, використовує, щоб займатися наукою, писати книжки, досліджувати біблійні тексти, проповідувати в церкві.

"Я намагаюся уникати публічності, яка вносить дискомфорт у життя нормальної людини. Але мені боляче спостерігати, як країна, яка ще з минулого року була штучно загнана в кризову парадигму, неухильно наближається до соціально-економічної катастрофи", - підкреслив колишній посадовець.

На переконання Турчинова, нині як ніколи необхідні єднання і консолідація всіх відповідальних патріотичних сил, всіх, хто здатен професійно діяти в екстремальних умовах багатовекторної кризи.

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"Прийшов час забувати старі конфлікти і чвари та єднатися, щоб подолавши всі кризи і негаразди, забезпечити розвиток України як могутньої демократичної європейської держави", - написав колишній секретар РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, Турчинов був призначений на посаду секретаря РНБО в січні 2015 року. 17 травня 2019 року він подав заяву про відставку.

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