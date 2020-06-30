Повені на заході: у Раді хочуть якнайшвидше заслухати Шмигаля

Фракція "Голос" наполягає на якнайшвидшому заслуховуванні у Верховній Раді звіту Прем'єр-міністр Дениса Шмигаля, зокрема щодо дій уряду, спрямованих на подолання наслідків повені на заході України.

Про це заявив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін 30 червня під час засідання погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Верховна Рада має заслухати Прем'єр-міністра якомога швидше. Якщо є можливість, то не чекати до години запитань до уряду (п'ятниця, 3 липня, - ред.), це варто зробити найближчим часом, тому що до уряду та Прем'єр-міністра є низка запитань. Перше, це, безумовно, проблема повеней, тому що уряд демонструє нездатність оперативно реагувати на виклики. По-друге, у нас збільшилася кількість питань щодо роботи уряду в боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу, зокрема щодо ефективності використання коштів", - зазначив він.

Ще у політсили виникло питання щодо призначення членів уряду без погодження з парламентом. "У фракції "Голос" є ціла низка питань до людини, яка була призначена в.о. міністра освіти, але зараз навіть не про це. Ніхто не скасовував Верховну Раду і процедуру призначення міністрів через погодження із нею", - уточнив Рахманін.

Як повідомляв Укрінформ, 23 червня у західних регіонах країни через рясні дощі почалися сильні повені. Зруйновані сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів та кілометри берегових укріплень, відселені сотні людей. В Івано- Франківській області три людини загинули.

Станом на ранок 30 червня у чотирьох західних областях, що найбільше постраждали від паводка, підтопленими залишаються 147 будинків, зруйнованими - понад 150 км доріг.