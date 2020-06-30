Рада розгляне законопроєкт про гральний бізнес одним з перших цього тижня – Разумков
Про це поінформував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради у вівторок, 30 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Одним з перших – це питання про так званий ігорний бізнес. Його багато місяців опрацьовувала робоча група і в Офісі Президента, і в профільному комітеті. Саме ці дві інституції є головними промоутерами цього напрямку. І, я сподіваюся, що ми зможемо ефективно витратити час при розгляді цього законопроєкту", - сказав Разумков.
За словами спікера, цього тижні Рада також розгляне багато інших законопроєктів, пов'язаних з медичною реформою. Вони стоять відразу після закону про азартні ігри.
"Якщо ми говоримо про інші напрямки – це економічні закони. Також представлені на цьому пленарному тижні закони, пов'язані з регулюванням фінансового сектору, соціальні закони, закони освітні, питання пов'язані зі спортом, меценатством і багато інших питань винесені на ці засідання на цей тиждень Верховної Ради України", - зазначив Разумков.
Як повідомляв Укрінформ, народний депутат, голова фракції партії «Слуга Народу» Давид Арахамія заявляв, що очікувані надходження від грального бізнесу до бюджету до кінця 2020 року - близько 7 млрд грн. За його словами, щоб уникнути корупційних ризиків, буде використаний так званий трансформаційний період легалізації грального бізнесу.