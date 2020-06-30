Рада розгляне законопроєкт про гральний бізнес одним з перших цього тижня – Разумков

Законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" Верховна Рада розгляне одним із першим на цьому пленарному тижні.

Про це поінформував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради у вівторок, 30 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одним з перших – це питання про так званий ігорний бізнес. Його багато місяців опрацьовувала робоча група і в Офісі Президента, і в профільному комітеті. Саме ці дві інституції є головними промоутерами цього напрямку. І, я сподіваюся, що ми зможемо ефективно витратити час при розгляді цього законопроєкту", - сказав Разумков.

За словами спікера, цього тижні Рада також розгляне багато інших законопроєктів, пов'язаних з медичною реформою. Вони стоять відразу після закону про азартні ігри.

"Якщо ми говоримо про інші напрямки – це економічні закони. Також представлені на цьому пленарному тижні закони, пов'язані з регулюванням фінансового сектору, соціальні закони, закони освітні, питання пов'язані зі спортом, меценатством і багато інших питань винесені на ці засідання на цей тиждень Верховної Ради України", - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат, голова фракції партії «Слуга Народу» Давид Арахамія заявляв, що очікувані надходження від грального бізнесу до бюджету до кінця 2020 року - близько 7 млрд грн. За його словами, щоб уникнути корупційних ризиків, буде використаний так званий трансформаційний період легалізації грального бізнесу.