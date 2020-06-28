Законопроєкт про військовий бюджет-2021: Штати знову виділять Україні $250 мільйонів

Палата представників Конгресу США підготувала законопроєкт про військовий бюджет на 2021 рік, який передбачає виділення чергових $250 мільйонів на оборону для України.

Про це йдеться в короткому викладі тексту документа, опублікованому на сайті Комітету збройних сил Палати представників США.

"Комітет надає 250 мільйонів доларів США для ініціативи щодо сприяння безпеці України (USAI), яка надає підтримку і допомогу Збройним силам України, з яких 50 мільйонів доларів можна використовувати тільки для летального оборонного спорядження", - йдеться у законопроєкті.

Читайте також: Євросоюз має намір якнайшвидше допомогти Україні боротися з повінню

Крім того, буде розширено заборону на фінансування будь-якої діяльності, яка передбачає визнання суверенітету Російської Федерації над Кримом.

Також продовжується обмеження на військове співробітництво з Росією, яке, однак, не стосується двостороннього військового діалогу з метою зменшення ризику конфлікту.

Читайте також: Збройні сили України отримали ракети Javelin

Нагадаємо: в червні поточного року повідомлялося, що міністерство оборони планує виділити 250 млн дол. на 2020 фінансовий рік на зміцнення обороноздатності України для більш ефективного захисту від російської агресії.