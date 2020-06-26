Україна пояснила в ООН, чому агресія Росії є злочином проти міжнародного миру

Дії Росії в Криму та на Донбасі, згідно з основоположними документами й резолюціями ООН, чітко підпадають під юридичне визначення акту агресії й злочину проти міжнародного миру.

Про це йдеться в заяві Постійного представника України при ООН Сергія Кислиці на комеморативному заході з нагоди 75-ї річниці підписання статуту ООН, текст якої має у своєму розпорядженні Укрінформ.

"Дії, вчинені Російською Федерацією в Криму, а також у Донецькій та Луганській областях України, відповідно до Резолюції 3314 Генасамблеї від 14 грудня 1974 року, прямо підпадають під визначення акту агресії – злочину проти міжнародного миру", - заявив представник України.

Так, у статті 3 цієї Резолюції йдеться, що незалежно від оголошення війни, актом агресії вважатиметься цілий перелік дій, у тому числі "вторгнення або напад ЗС держави на територію іншої держави чи будь-яка воєнна окупація, який би тимчасовий характер вона не мала". Крім того, актом агресії вважається "будь-яка силова анексія території іншої держави або її частини".

Водночас, Кислиця нагадав, що, відповідно до статті 2 Статуту ООН, застосування сили проти територіальної цілісності іншої держави є незаконним, а отже жодне здобуття території не може бути визнане легальним або узаконеним у ретроспективі.

"У спробах виправдати свої дії невірним тлумаченням положень Статуту, Росія неодноразово за майже 30 років свого членства в ООН та сумнівного постійного членства в Раді Безпеки продемонструвала, що нехтує власними зобов'язаннями за міжнародним правом і Статутом", - підкреслив український дипломат.

Крім того, за його словами, численні зловживання Росією правом вето в Раді безпеки ООН не сприяли збереженню миру.

"Тому не дивно, що влада в Москві навіть не збиралася виконувати резолюцію Генасамблеї ООН 68/262 під назвою "Територіальна цілісність України", яка закликає всі держави утримуватися від будь-яких спроб змінити кордони України", - наголосив Кислиця.

Український постпред підкреслив, що агресивна війна, розпочата Російською Федерацією проти України, є "серйозним порушенням jus cogens (імперативних норм – ред.) і грубою зневагою до міжнародних зобов’язань та обов'язків, взятих Росією відповідно до Статуту ООН, Заключного Гельсінського акту та інших міжнародних договорів і документів".