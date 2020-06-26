"Голос" позбавив Вакарчука депутатських повноважень

Партія "Голос" на своєму з’їзді позбавила Святослава Вакарчука депутатських повноважень.

Про це повідомив сам Вакарчук у Facebook.

"Сьогодні з’їзд партії "Голос" позбавив мене депутатських повноважень. Я дякую делегатам з’їзду за повагу до мого рішення. Залишаюсь активним членом партії «Голос». Буду допомагати всім, чим зможу і там, де буду корисним", - написав Вакарчук.

Він також подякував кожному члену фракції "Голос" за те, що «створили таку команду в парламенті».

Крім того, як повідомляє пресслужба політсили, з’їзд "Голосу" також затвердив оновлений статут партії.

"Нова редакція статуту деталізує процедури створення місцевих партійних організацій. Це важливо для ефективної роботи осередків "Голосу" для перемоги на місцевих виборах", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат Святослав Вакарчук ("Голос") 11 червня заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.

Однак 18 червня Рада відхилила проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука" - за нього проголосувало 175 народних депутатів за мінімально необхідних 226-ти.

19 червня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту оголосив про те, що Вакарчук вийшов зі складу фракції "Голос".

Сам Вакарчук пізніше пояснив, що планує домогтися дострокового припинення повноважень народного депутата шляхом виходу із фракції та подальшого виключення зі списку політсили на її з'їзді.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик в інтерв'ю Укрінформу висловила думку, що складення мандата Вакарчуком негативно вплине на рейтинги "Голосу" в короткостроковій перспективі.

Фото:goloszmin.org