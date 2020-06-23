У “Голосі” вважають, що складення Вакарчуком мандата вплине на рейтинги партії

Голова партії “Голос” Кіра Рудик вважає, що складення депутатських повноважень Святославом Вакарчуком негативно вплине на рейтинги партії у короткостроковій перспективі.

Таку думку політик висловила в інтерв’ю Укрінформу.

“Це абсолютно точно вплине негативно на рейтинги "Голосу" в короткостроковій перспективі. Ми це розуміємо, тому що багато людей є, які голосували за нас через те, що нашим лідером був Слава”, - зазначила Рудик.

Водночас, депутат передбачає, що ситуація з рейтингами вирівняється.

“Але також я абсолютно точно впевнена, що ці люди голосували не тільки за Славу, вони голосували за цінності, які він представляє, за ідеї, які він представляє, і за той перелік людей, яких він веде за собою. Цей перелік людей не змінився, наші цінності не змінилися, і наше бажання й прагнення робити зміни в країні не змінилися. І якщо ми зможемо це показати, і покажемо, що ми продовжуємо активно працювати в парламенті, я впевнена, що ситуація вирівняється”, - сказала Рудик.

Політик також зауважила, що відколи партія “Голос” посіла більш активну позицію, її рейтинги почали підвищуватися.

“Вони (рейтинги - ред.) знизилися з часу парламентських виборів приблизно до лютого. З березня, коли ми почали виказувати свою позицію більш активно, вони пішли вгору. На жаль, зараз я очікую, що можливе падіння, але ми бачили вже тоді, що тренд ішов угору. Це означає, що ми робили все правильно. Будемо продовжувати робити все правильно”, - заявила Рудик.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат Святослав Вакарчук ("Голос") 11 червня заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.

Однак 18 червня Рада відхилила проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука" - за нього проголосувало 175 народних депутатів за мінімально необхідних 226-ти.

19 червня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту оголосив про те, що Вакарчук вийшов зі складу фракції "Голос".

Сам Вакарчук пізніше пояснив, що планує домогтися дострокового припинення повноважень народного депутата шляхом виходу із фракції та подальшого виключення зі списку політсили на її з'їзді.