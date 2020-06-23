Кіра Рудик, голова партії "Голос"

У нас немає нестачі правильних законів – є проблеми з їх виконанням

Діяльність "Голосу" помітно активізувалася відтоді, як Кіра Рудик замінила Святослава Вакарчука на посаді голови партії. Члени цієї фракції влаштовують акції протесту, збирають підписи за відставки міністрів та відверто висловлюють свою позицію щодо подій в Україні. Одним із останніх приводів, який змусив говорити про партію "Голос", стало рішення лідера політсили Святослава Вакарчука скласти депутатські повноваження. Воно й спровокувало низку чуток про конфлікти всередині партії. Про це, а також ініціативу партії відправити у відставку міністрів Арсена Авакова і Максима Степанова, про те, чи готовий "Голос" об'єднуватися з "Європейською солідарністю" на місцевих виборах, закон про референдум та захищеність персональних даних українців – Укрінформ поспілкувався з головою партії "Голос" і першою заступницею голови Комітету з питань цифрової трансформації Кірою Рудик. СКЛАДЕННЯ МАНДАТУ ВАКАРЧУКОМ ПОГІРШИТЬ РЕЙТИНГИ ПАРТІЇ В КОРОТКОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ - У п'ятницю, 19 червня, після того, як Верховна Рада відмовилася позбавити Святослава Вакарчука депутатських повноважень, у пості в Facebook він пояснив, що тепер партія "Голос" на своєму з'їзді має виключити його з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мандату. Коли відбудеться з'їзд? - Ми думаємо, що це буде наступного тижня (з 22 по 28 червня – ред.). Ми зберемо всіх людей і проведемо з'їзд. Тобто для проведення з'їзду завжди потрібна підготовка, тому ми витратимо кілька днів. Але якщо не можна було це зробити достатньо просто через Верховну Раду, ми зробимо це тими способами, які дозволяє закон. На з'їзді, скоріше за все, буде це і ще декілька питань по підготовці до місцевих виборів. А також мені хотілося б ще внести зміни, які дозволили б нам збирати конференції онлайн, дивлячись на те, що в багатьох областях зараз посилені карантинні заходи. Це для того, щоб підготовка до виборів могла проходити оптимально. - Про місцеві вибори ще поговоримо. Щодо заяви Святослава Вакарчука про складення депутатських повноважень – коли пан Святослав повідомив колегам, що він вирішив скласти мандат? Що підштовхнуло його до такого рішення? - Він повідомив про це минулого четверга (11 червня – ред.) на засіданні фракції, а потім і на пресконференції біля Маріїнського палацу. Мені його рішення було відоме заздалегідь, і ми намагалися відпрацювати, яким чином це відбуватиметься. Чимало людей пов'язують рішення про складання мандату з історією з Аваковим. Вона дійсно повпливала, але не так, як дехто вважає. Просто Святослав, який був у Львові (залишився на деякий час з матір'ю після смерті батька, – ред.), побачив, що ми можемо вже як фракція справлятися самостійно. Пам'ятаєте ці фотографії, де я стою з фаєром (на акції біля Верховної Ради за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, – ред.)? Десь за пів години після того Святослав подзвонив мені й сказав: "Ти справилася". Це був третій місяць моєї роботи як голови партії. Цей був час, коли він прийняв рішення скласти мандат і рухатися далі. - Тобто конфліктних ситуацій, про які писали деякі ЗМІ, не було? - У нас на фракції завжди відбуваються суперечки. Тому що ми демократична партія, в якій кожен має своє слово. Тому щоразу на засіданні фракції ми висловлюємо кардинально різні точки зору, потім ми приходимо до однієї й виходимо як одна команда з нею. Зараз точка зору нашої фракції єдина – Аваков повинен піти у відставку. - А думки, що Святослав Вакарчук нібито проти радикальних методів роботи, якими зараз почала користуватися партія "Голос", мають підґрунтя? - Яким чином? Зміни в партії "Голос" відбулися не зараз, вони відбулися три місяці тому, коли ми почали чітко, активно і сміливо заявляти про свою позицію. Це було й під час голосування за призначення нового уряду, коли ми вийшли з сесійної зали. Потім – акція на Банковій, акція під Офісом президента проти тристоронньої контактної групи. Потім – виступи на підтримку активістів за справедливі судові вироки. І далі це систематизувалося в нашу більш публічну активність, де ми почали чітко і активно казати – про що партія "Голос". Це те, чого нам не вистачало раніше. І моє завдання, яке я собі ставила, як нова голова партії три місяці тому, – щоб партію "Голос" було чути і щоб люди почали нарешті розуміти, про що ми. Я думаю, поки що мені вдається. - Ваші колеги по парламенту закидали вам, що Святослав Вакарчук так і не підписав проєкт постанови про відставку Арсена Авакова. - Так, справді, не підписав, тому що він у цей час був у Львові. І тепер більше йому не вдасться цього зробити, тому що він заявив про складання мандату. - Але Святослав Вакарчук залишається у команді "Голосу". У якій якості він буде працювати з вами? - Він буде працювати, як член політради, як член партії, як людина, яка буде мені персонально радити, яким чином рухатися далі, яка працюватиме з нами над підготовкою до місцевих виборів.

- Святослав Вакарчук на брифінгу у Маріїнському парку, де оголосив про складення депутатських повноважень, також зазначив, що частково виконав своє завдання – партія "Голос" перестала асоціюватися з лідером і не є політсилою вождистського типу. Як ви думаєте, чи спрацює це в Україні? Чи не вплине це негативно на рейтинги "Голосу"? - Це абсолютно точно вплине негативно на рейтинги "Голосу" в короткостроковій перспективі. Ми це розуміємо, тому що багато людей є, які голосували за нас через те, що нашим лідером був Слава. Але також я абсолютно точно впевнена, що ці люди голосували не тільки за Славу, вони голосували за цінності, які він представляє, за ідеї, які він представляє і за той перелік людей, яких він веде за собою. Цей перелік людей не змінився, наші цінності не змінилися, і наше бажання й прагнення робити зміни в країні не змінилися. І якщо ми зможемо це показати, і покажемо, що ми продовжуємо активно працювати в парламенті, я впевнена, що ситуація вирівняється. Насправді, це унікальна ситуація в українській політиці, коли лідер не тримається за кермо, а говорить: "Я вирішив, що партія вже здатна йти далі без того, щоб здаватися партією одного лідера". Це партія, яка дійсно є об'єднанням людей. Мені здається, це дійсно історична подія. І зараз у нас є такий фантастичний шанс – побудувати партію, яка базується на цінностях, яка базується на великій кількості людей, а не є політичним проєктом якоїсь однієї особи. І це дуже цікаво, і це мене дуже надихає, тому що, по суті, на цьому кораблі ми всі разом повинні придумати, яким чином нам і куди плисти, і це дуже круто. - Як ви плануєте зміцнювати свої позиції? Бо навіть за цей рік рейтинги партії "Голос" суттєво знизилися. - Вони знизилися з часу парламентських виборів приблизно до лютого. З березня, коли ми почали виказувати свою позицію більш активно, вони пішли вгору. На жаль, зараз я очікую, що можливе падіння, але ми бачили вже тоді, що тренд ішов угору. Це значить, що ми робили все правильно. Будемо продовжувати робити все правильно. ЦІЛЬ – НЕ ВІДПРАВИТИ КОНКРЕТНО АВАКОВА У ВІДСТАВКУ, А РЕФОРМУВАТИ СИСТЕМУ - Крім ініціативи про відставку Авакова, партія "Голос" також збирала підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Ви ще не зареєстрували відповідний проєкт постанови? - Ще не зареєстрували. Ми очікуємо перших результатів розслідування з питань корупційних справ, які пов’язують зі Степановим. Як тільки ми їх отримаємо, я впевнена, що більше "слуг народу" й інших парламентарів підтримають цю постанову, і ми зможемо її також завести в зал. - На підтримку яких ще фракцій ви очікуєте? - В основному – "Слуги народу". - У вас стався, можна сказати, конфлікт з фракцією "Європейська солідарність". Вони відмовилися підписувати постанову проти Арсена Авакова, при цьому звинувачуючи "Голос", що ви нібито граєте з владою в піддавки. При цьому члени партії "ЄС" кажуть, що підтримають відставку міністра, якщо відповідну постанову винесуть на голосування в парламенті. - Я впевнена, що ми побачимо це, коли нашу постанову винесуть у зал. З "Європейською солідарністю" дуже цікава історія… - У чому ж її особливість? - За Степанова рівно таку саму постанову вони підписали. За Авакова вони не підписували, тому що саме за часів Порошенка він прийшов до влади і просидів 5 років на своїй посаді. Тому я розумію, що, напевно, складно кидати виклик такому "вічному міністру". І, напевно, є якісь політичні питання, завдяки яким "Європейська солідарність" не виступила з підписанням нашої постанови. Вони обіцяють підтримати. Ми подивимося і побачимо, хто як проголосує, коли цю постанову винесемо в зал. - А фракція "Голос" підписала постанову "Європейської солідарності" про висловлення недовіри всьому уряду? - Частково. Частина наших депутатів підписали цю постанову і частина зажадала більшого часу для того, щоб ознайомитися з цією заявою, зрозуміти, яким чином нам далі діяти. Розумієте, якщо ця постанова не набере достатньої кількості голосів, вона буде беззмістовною, і вона не вирішує питання, які ми для себе поставили: чи повернеться міністр Аваков?

- Партія "Голос" готова запропонувати свої кандидатури на посади міністра внутрішніх справ і охорони здоров'я? - Так. По міністру охорони здоров'я набагато простіше, тому що одна з наших членкинь фракції – Ольга Стефанишина була заступником міністра охорони здоров'я при Уляні Супрун. І в неї є великий перелік людей, які могли б стати міністром охорони здоров'я зараз. "Голос" не піде в цей уряд, який є цілковитою відповідальністю коаліції. Але ми можемо надати на розгляд коаліції перелік насправді компетентних фахівців, спроможних працювати з сьогоднішніми викликами. З приводу міністра внутрішніх справ – так, у нас є кандидатури, але з цим складніше, тому що буде питання, які повноваження матиме ця людина? І чи не прийде вона на свою посаду лише для того, щоб просто відтіняти міністерське крісло, а правила залишаться такими ж, якими вони й були? Тобто основне питання – чи здатний буде президент Зеленський дійсно реформувати правоохоронну систему, посадити на міністерське крісло нову людину і дати їй повноваження для того, щоб змінювати систему? Тому що питання ж не тільки в Авакові. Є й інші небезпеки. Наприклад, може бути не відставка Авакова, може бути повернення до питання правоохоронної реформи – він вийде на трибуну і розкаже, яким чином він планує відновити правоохоронну реформу і зробити так, щоб випадки по типу Кагарлика або Броварів у нас в країні не траплялися. Якщо президент каже, що іншого міністра немає, давайте змушувати працювати цього міністра. - Пані Кіро, серед противників відставки Авакова існує думка, що ініціативи щодо його відставки можуть, навпаки, підсилити його позиції. Наприклад, відповідна постанова може не добрати голосів. - Наша задача – перш за все, реформувати систему. Якщо Президент каже, що не може нікого знайти на місце Авакова, тоді нехай змусить працювати цього міністра. Але ж ми знаходимося у такому клінчі, де знести його не можна, тому що це грає йому на руку, і змусити працювати його не можна. Те, що відбувається в країні з правоохоронними органами – це жахливо. Я навіть не буду вам переповідати історію, яка сталася кілька днів тому під Шевченківським судом, де побили активістів і нашого депутата Романа Лозинського, який захищав активістку від того, щоб її тягнули по землі й лупцювали поліцейські. У СЕРЕДИНІ СЕРПНЯ З'ЇД ВИРІШИТЬ, КОГО "ГОЛОС" ВИСУВАТИМЕ В МЕРИ - Близько місяця тому ви, пані Кіро, в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" казали, що допускаєте "точкові коаліції" з ліберально-демократичними партіями на місцевих виборах. Чи проходять зараз такі переговори? - Звичайно. Особливо, у тих регіонах, де зараз, за всіма соціологіями, в місцеві ради прийдуть ОПЗЖ в коаліції з Шарієм, адекватна демократична спільнота шукає альтернативи. І там є представники інших демократичних сил, які прагнуть певного об'єднання на місцях для того, щоб разом протистояти проросійським силам. І ми раді, що будемо такою платформою для об’єднання. Це стосується, в основному, східних і південних регіонів нашої країни. Там такі перемовини йдуть. - Нещодавно партія "Європейська солідарність" звернулася із закликом до проукраїнських демократичних сил – об'єднатися на місцевих виборах, щоб не допустити входження проросійських сил у місцеві ради, щоб представники цих сил не стали головами ОТГ, мерами міст. Чи розглядаєте ви можливість приєднатися до цієї пропозиції? - Ми розглядаємо ті їхні пропозиції, які відповідатимуть нашим основним засадам. Бо (якщо говорити з певною мірою жарту) всіх прихильників "Голосу", членів нашої партії з будь-якого регіону – півночі, півдня, сходу й заходу об’єднує те, що вони на принципові запитання будуть відповідати однаково. І це те, що відрізняє нас від "Слуги народу" і "Європейської солідарності". Перше запитання – це чий Крим? На нього ці люди дадуть однакову відповідь. Це те, чим не може похвалитися партія "Слуга народу". Друге запитання – чи правильно йти до влади, щоб займатися корупцією та самозбагачуватися? І також будь-які члени партії "Голос" дадуть однакову відповідь. Але це те, чим не може похвалитися партія "Європейська солідарність", яка була при владі 5 років, і скільки корупційних скандалів, пов’язаних з її представниками, ми чули й бачили. Тому з тими людьми й з тими осередками, які не відповідають цим цінностям, ми не зможемо вести ніяких перемовин. Ми для того й прийшли, як нові політики, щоб не тягнути ці старі ідеї про здирництво й хабарництво у нове життя. А ще один пункт, який об'єднує людей з "Голосу" по всій країні – це професійність. Це люди, які чогось досягли у своїй сфері, й які вважають, що вони можуть допомогти зробити іншим те саме в більших масштабах.

- Тобто з "Європейською солідарністю" ви не підете на місцеві вибори? - Я не виключаю певну точкову допомогу одне одному, якщо буде в цьому необхідність, але ми будемо йти самостійно, звичайно. - А з якими партіями ви ведете переговори, щоб утворювати якісь точкові коаліції на місцевих виборах? - Я вам перелік прямо зараз не можу надати, але це ті партії, які відповідають нашим цінностям. Я впевнена, що ви самі знаєте, про кого йдеться. - Чи плануєте ви висувати своїх кандидатів на посади мерів великих міст – Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів? - Так. - У всіх цих великих містах? - У деяких – абсолютно точно. В інших ми все ще ведемо перемовини з кандидатами. Абсолютно точно – це Київ і Львів. Харків, Дніпро, Одеса – ми в процесі перемовин. - Щодо Львова – висуватимете свого кандидата? Не розглядаєте підтримку Андрія Садового, якщо він знову йтиме у мери? - Ні, ми будемо висувати свого кандидата. - А що з виборами мера Києва? Вже маєте кандидатури? - Запитайте про Сергія Притулу. - Запитую! - У нас в середині серпня буде з'їзд, який ухвалить рішення про те, кого ми висуваємо в кожному місті, в кожній області, й після цього ми зможемо публічно про це говорити. Зараз це все кандидати, які з нами співпрацюють. - Тобто Сергій Притула залишається у вашій команді? - Звичайно, Сергій Притула є членом команди партії "Голос", членом політради партії "Голос". Він працює разом з нами. - А ви особисто не плануєте йти у мери Києва? - Усе можливо, в нас багато сюрпризів. - Окрім місцевих виборів, 25 жовтня також мають відбутися вибори до Верховної Ради в окрузі №208 загиблого нардепа Валерія Давиденка. Чи думаєте когось висувати на цьому окрузі? - Так, ми думаємо про те, хто міг би піти від нас там. Я гадаю, що нам треба ще трохи більше часу, щоб підготуватися. - Чи формує "Голос" місцеві осередки в регіонах? - Так, у мене якраз була нарада з регіонами. У нас є осередки в 16 регіонах, з якими ми працюємо, які дуже активно ведуть свої кампанії, і ми допомагаємо їм. Це ніби відкривати офіси у 16 містах одночасно, кожен з яких веде свою кампанію, є незалежним і має власну думку. Це дуже цікавий досвід. У НАС НЕМАЄ НЕСТАЧІ ХОРОШИХ ЗАКОНІВ, АЛЕ Є ПРОБЛЕМИ З ЇХ ВИКОНАННЯМ - Пані Кіро, як відбувається співпраця фракції "Голос" з керівництвом парламенту, чи чують вас? - Достатньо продуктивно. Ми бачимо багато підтримки і зовсім ніякого вставляння палиць у колеса. Тобто тут питань взагалі я не бачу, все йде достатньо добре.

- Які ініціативи вам уже вдалося провести, і чого ще плануєте досягти до кінця каденції? - По-перше, з останнього – це закон про масове тестування. Закон, який, в принципі, підтримувала вся Верховна Рада, і який має змусити міністра Степанова робити свою роботу. Зараз він робить це "через пень-колоду", але ми сподіваємося, що він все-таки приділить увагу масовому тестуванню. Друге з того, що було заплановано і зроблено – це підтримка малого і середнього бізнесу під час карантину й взагалі його підтримка. Пакет законів, які допомогли малому і середньому бізнесу переживати кризу, – це була одна з ініціатив "Голосу". Їх прийняли, вони продовжують працювати. І зараз, сподіваюся, що ви ними користуєтеся. Це і відтермінування перевірок, і скасування ЄСВ на час карантину, й так далі. Третє (це було в нашій програмі) – закон про ринок землі. Він є безпечнішим, в тому числі для людей, малих фермерів, завдяки нам. Ми проголосували за нього, тільки коли всі пункти, які були в нашій програмі, були виконані. Це й етапність, і обмеження в одні руки, й заборона продажу української землі громадянам Росії та будь-кому, хто з нею пов'язаний. Тобто це ті пункти, які були в нашій програмі, й ми їх виконали. Наступний крок – це виконання нашого плану холодної деокупації Донбасу. Ми його створили, ми єдина фракція, яка зробила хоч якусь альтернативу Мінським домовленостям, які зараз існують. І наступне – це економічний план "Голосу", який допоможе наповнити бюджет щонайменше 20 мільярдами доларів вже зараз. Ми зараз напрацьовуємо законопроєкти для того, щоб їх виконати. І те, що персонально мені дуже хочеться зробити, – це відновити реформу правоохоронних органів і судову реформу. Це дві речі, які повинні відбутися. За рік у парламенті я зрозуміла – у нас немає нестачі правильних законів. Але як забезпечити, щоб ці закони виконувалися?.. Навіть у нас, народних депутатів, на це дуже мало можливостей. Як, наприклад, забезпечити виконання закону про те, що поліцейський не може просто так бити людину? Я народна депутатка, можу дзвонити в поліцію, можу дзвонити голові фракції, але коли система не працює – вона не запрацює і через те, що ми зробимо гарні закони. Тому питання, яке зараз стоїть критично для нашої країни: як зробити так, щоб виконавча система почала працювати. У чому була проблема уряду Гончарука? В тому, що в них не було контролю над силовиками. У них не було людини, яка б забезпечила відповідальність силовиків. І саме тому хороше, інноваційне, реформаторське для бізнесу, для цифровізації не спрацює, поки у нас система буде працювати зверху вниз і в ручному режимі. Саме тому я вважаю, що незмінний суддя Вовк, який зараз судить Порошенка, він же буде судити й Зеленського, і кожного наступного президента, якщо все залишиться без змін. - Ви згадали план партії "Голос" щодо деокупації Донбасу. Чи звернула влада увагу на цю вашу ініціативу? - Так, звернула. З самого початку представники Офісу президента, які займаються саме цим напрямком, вони сприйняли це як неможливе до виконання. Але зараз, чим далі, ми бачимо, що уже навіть ті люди, ті журналісти й активісти, які долучаються до Тристоронньої контактної групи, вони кажуть, що вже є розуміння того, що перший крок повинен бути такий же, який написано в нашому документі, – це довготривале припинення вогню, що все більше й більше цей документ набуває сили, набуває життя. Тому я думаю, що дуже скоро вони зрозуміють, що іншого шляху просто немає. МИ – ЄДИНА ОПОЗИЦІЯ, ЯКА ОПОНУЄ НЕ ЗЕЛЕНСЬКОМУ І ЙОГО ІДЕЯМ, А КОНКРЕТНІЙ ПРОБЛЕМІ - Пані Кіро, рік тому, коли тривала парламентська кампанія, були розмови, що партія "Голос" може увійти в коаліцію зі "Слугою народу". Цього не сталося, у нас є монокоаліція, однопартійна більшість. Але ваша фракція також не заявляла і про перехід в опозицію. Що має статися, які "червоні лінії" мають бути перейдені владою, щоб фракція "Голос" перейшла в опозицію? - Я думаю, що ці червоні лінії давно вже перейдені. Я думаю, ці червоні лінії були, коли до влади прийшов уряд, який складається з міністрів часів Януковича. І тут питання не до того, як швидко ми вийдемо і скажемо: "Ми – опозиція", а до того, що ми вже є опозиція. З самого початку, якщо ти не коаліція, ти опозиція, хочеш цього ти чи ні. Тому що ти впливаєш на рішення парламенту тільки в рамках опозиції, а не в рамках тієї частини групи, яка, фактично, ухвалює рішення і бере за них відповідальність. Яка функція взагалі коаліції в парламенті? Вона є тільки одна. Не голосувати 226 голосами за кожен закон, коли Разумков скаже: "Прошу підтримати і проголосувати" – ні, насправді, не це функція коаліції. Єдина функція коаліції – це створення і затвердження уряду, коли депутати різних фракцій об'єднуються для того, щоб придумати план і знайти людей, які будуть виконувати цей план. Тому коли ми не впливаємо на це призначення уряду, ми не є коаліцією вже за визначенням.

Завжди виникають запитання, чим ми відрізняємося від інших опозицій? Те, що я зараз бачу, – ми єдина опозиція, яка, по суті, опонує не Зеленському і його ідеям, а конкретно тій проблемі, яка зараз існує для всіх нас. Що у момент, коли ми сконцентрувалися для боротьби із зовнішнім ворогом, у нас є ворог внутрішній, який не дозволяє нам рухатися вперед – і ми опонуємо саме йому. Це поліцейська держава, яка контролює наші кроки, яка має величезний вплив і яка є важливішою і сильнішою, ніж будь-які інші інститути. У нас 2,6 млрд грн виділили міністерству Авакова для того, щоб вони зробили доплати 50% силовикам. Це при тому, що, для порівняння, тільки 1,6 млрд було витрачено на лікарів під час коронавірусу. Це таке рейдерство, яке відбувається на рівні держави. І перший крок для того, щоб його подолати, – це визнати, що воно існує, і зробити хоч якісь кроки для того, щоб намагатися його подолати. А в нас зараз не робиться жодних кроків. Коли ми говоримо про наші плани на наступні 4 роки – то це якраз змінити систему. У нас напрацьовуються відповідні закони, і ми будемо об'єднуватися, співпрацювати з ким буде потрібно для того, щоб ці зміни відбулися. - Коли ви плануєте представити ці законопроєкти? - Ми зараз долучили до обговорення експертів, які дуже хотіли висловити свою думку. У нас відбулося кілька круглих столів із ними. Власне, там обговорювали питання, хто може замінити Авакова. І друге – це зміни, які необхідні в правоохоронній реформі. Незабаром ми їх зареєструємо і можна буде подивитися цей план. СИСТЕМА БАЗ ДАНИХ Є ДУЖЕ РОЗГАЛУЖЕНОЮ І АБСОЛЮТНО НЕЗАХИЩЕНОЮ - Пані Кіро, маю до вас ще кілька питань як до першої заступниці голови Комітету ВР з питань цифрової трансформації. Зараз влада активно говорить про "державу в смартфоні", зокрема, про електронне голосування. І вже нібито мають протестувати цю систему на місцевих виборах. Також у законопроєкті "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" передбачено, у тому числі, електронне голосування. Які є в цьому ризики? - Як людина, яка розбирається в технологіях, я категорично проти. Давайте повернемося на місяць назад і згадаємо історію з витоком персональних даних. Це не був витік із "Дії", але був гарний показник того, що відбувається з персональними даними в нас у країні. Ці бази все ще є в інтернеті, їх можна купити за 100 доларів. Вони є, тому що інформація в нашій країні не охороняється і вона лежить у великій кількості місць, до неї має доступ хто завгодно. Яким чином держава буде здатна забезпечити електронне голосування, якщо вона не може контролювати витік даних про людей? Яким чином ми зможемо забезпечити, щоб це було чесне, прозоре голосування? Я в це не вірю, це неможливо буде зробити. А значить, буде велика кількість маніпуляцій, велика кількість витоків, і що контроль знову отримають люди, які будуть мати більше грошей, будуть більш сильними, будуть більш вправними. Ми зараз – країна у стані війни, яка не може собі просто дозволити давати комусь таким чином маніпулювати нашим волевиявленням. Це абсолютно чітка позиція моя і фракції "Голос" із цього приводу.