ЦВК призначила вибори депутата на “окрузі Давиденка”

Центральна виборча комісія призначила на 25 жовтня проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі 208 (Чернігівська область) у разі виділення бюджетного фінансування.

Таке рішення ухвалено на засіданні ЦВК у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Призначити проміжні вибори народного депутата України в ОВО №208 (Чернігівська область) на неділю, 25 жовтня 2020 року", - зазначила член ЦВК Олександра Кармаза.

Водночас, згідно із зачитаним нею текстом постанови, комісія взяла до відома, що виборчий процес розпочнеться з дня, наступного після дня опублікування постанови, за наявності відповідних бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення проміжних виборів.

Кармаза додала, що постанова має бути опублікована в ЗМІ 26 серпня.

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У свою чергу голова ЦВК Олег Діденко підкреслив, що при розгляді питання призначення проміжних виборів коміся стикнулася з "певними складнощами", основна з яких - відсутність бюджетних асигнувань для організації підготовки виборів народних депутатів у чинній редакції закону про державний бюджет.

"Закон дозволяє можливість розвести в часі питання призначення виборів і питання опублікування відповідного проєкту постанови, після якого розпочинається виборчий процес проміжних виборів", - зауважив Діденко.

Він додав, що ЦВК ставить факт публікації постанови про призначення проміжних виборів у 208-му окрузі в залежність від виділення бюджетних асигнувань.

Як повідомлялося, тіло члена депутатської групи "Довіра" Валерія Давиденка з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті його київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Згідно з Конституцією, 25 жовтня 2020 року в Україні мають відбутися чергові місцеві вибори.