Президент звільнив двох заступників голови Служби зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський звільнив Катерину Сляднєву і Сергія Трегубенка з посад заступників голови Служби зовнішньої розвідки України.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Зокрема, Указом №247/2020 Президент звільнив з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Катерину Сляднєву, а Указом №250/2020 – Сергія Трегубенка.

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Як повідомлялося, 5 червня Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Євдокимова з посади голови Служби зовнішньої розвідки України і призначив на цю посаду Валерія Кондратюка.