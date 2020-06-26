Шмигаль не бачить підстав для розмов про відставку Авакова

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не бачить підстав для розмов про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це він сказав інтерв'ю НВ.

"Він ефективно управляє великою правоохоронною системою. Вона сьогодні краща, ніж була п’ять років тому. На цей момент у мене немає підстав говорити про звільнення або відставку міністра внутрішніх справ", - сказав Шмигаль.

За його словами, є певні резонансні сплески, які обурюють або лякають суспільство, але, як правило, люди не звертають уваги на щоденну роботу МВС в цілому. "А це величезна армія — більш як 300 тис. осіб. Ними потрібно керувати, їх координувати. З цієї величезної армії 99% — люди, які ризикують своїм життям і здоров’ям заради нашої безпеки. Трапляються, звичайно, і ті, хто використовує форму, повноваження і зброю заради злочинного наміру. Вони повинні відчувати незворотність покарання", - додав глава уряду.

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Шмигаль наголосив, що МВС — складне міністерство, а посада міністра пов’язана з розкриттям злочинів, моральним брудом, що є в суспільстві. "Баланс між світлою і темною стороною складний і викликає неоднозначне ставлення. Але при цьому є професійне виконання Аваковим своїх обов’язків міністра", - сказав він.

Прем'єр-міністр нагадав, що Аваков обіймає цю посаду у складі вже кількох урядів.

Як відомо, Авакова призначили міністром внутрішніх справ у лютому 2014 року.