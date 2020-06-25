Конфлікт на Донбасі триває довше, ніж Друга світова – Україна в ОБСЄ

Російсько-український конфлікт триває довше, ніж Друга світова війна, але керівництво РФ продовжує блокувати перспективи мирного, політико-дипломатичного врегулювання.

На цьому наголосив посол з особливих доручень МЗС України Олег Герасименко на спеціальній сесії щодо України Щорічної конференції ОБСЄ з огляду питань безпеки, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Російсько-український конфлікт триває вже більше шести років – довше, ніж Друга світова війна, найбільш руйнівне військове зіткнення в історії людства. Росія не засвоїла уроків Другої світової війни; у 2008 році вона напала на Грузію, а в 2014 році вдалася до незаконної спроби анексії частини території свого сусіда, України. Вона розпочала військове вторгнення в Крим та на Донбас, а також ініціювала масштабну пропагандистську війну проти моєї країни, метою якої було виправдати це вторгнення та уникнути відповідальності", - заявив дипломат.

Представник України наголосив, що РФ посилює військову присутність на Донбасі та продовжує перетворювати Кримський півострів та навколишні води на свій "військовий форпост у Чорному та Азовському морях". "Такі дестабілізуючі дії становлять загрозу безпеці та торгівлі далеко за межами регіону ОБСЄ", - зауважив він.

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Герасименко підкреслив, що постійне порушення Росією більшості основних норм міжнародного права не має стати новою нормою для Європи. "Якщо толерувати, то це призведе лише до подальшого погіршення безпекової ситуації і слугуватиме приводом для держави-агресора продовжувати свою політику", - заявив він.

Дипломат звернув увагу на те, що президентські та парламентські вибори в Україні минулого року "відкрили вікно для можливостей для України та Росії прискорити переговори з мирного, політико-дипломатичного врегулювання, яке давно назріло". Україна зробила низку кроків на шляху до мирного врегулювання, однак вони залишилися без відповіді з боку РФ. Навпаки, Росія прискорила видачу паспортів жителям ОРДЛО, що має негативний вплив на перспективи досягнення миру та реінтеграції цих районів.

"Ми досі не побачили жодних ознак того, що Кремль прийняв остаточне рішення припинити конфлікт та вивести свої Збройні сили, найманців та інші незаконні збройні формування з окупованих територій України. Натомість він продовжує відправляти військові колони через неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону, переслідувати українських громадян у Криму та Донецькій і Луганській областях, вести гібридні війни проти української держави та суспільства, законних органів влада, верховенство права та демократії в Україні", - підкреслив представник МЗС.

Він закликав Росію продемонструвати конструктивну участь у переговорах щодо припинення конфлікту та окупації та нагадав про "червоні лінії" для української сторони: не може бути компромісів щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Дякуючи ОБСЄ та державам-учасницям за сприяння у зусиллях з урегулювання конфлікту на Донбасу, український дипломат також закликав "вивчити можливі шляхи істотного посилення діяльності ОБСЄ в Криму".