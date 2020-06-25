МКІП найближчим часом визначиться з кандидатурою мовного омбудсмена - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики найближчим часом визначиться з кандидатурою мовного омбудсмена та подасть її на розгляд уряду.

Про це повідомив очільник МКІП Олександр Ткаченко у Facebook.

"Нарешті з’явиться Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови, зі штатом до 50 людей. Всі добре пам’ятають історію з мовною омбудсменкою пані Тетяною Монаховою, яка пів року не могла виконувати свої обов’язки через відсутність апарату і офісу. Це питання знято. А з новою кандидатурою – визначимось і подамо на розгляд уряду найближчим часом", - написав міністр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову про створення Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови як юридичної особи публічного права.

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Попередню Уповноважену із захисту державної мови Тетяну Монахову було призначену цю на посаду 27 листопада 2019 року, а 7 травня цього року - звільнено.

16 липня 2019 року Верховна Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яким передбачено створення абсолютно нових інституцій - посади Уповноваженого із захисту державної мови і Секретаріату Уповноваженого.