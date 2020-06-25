МКІП найближчим часом визначиться з кандидатурою мовного омбудсмена - Ткаченко
Про це повідомив очільник МКІП Олександр Ткаченко у Facebook.
"Нарешті з’явиться Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови, зі штатом до 50 людей. Всі добре пам’ятають історію з мовною омбудсменкою пані Тетяною Монаховою, яка пів року не могла виконувати свої обов’язки через відсутність апарату і офісу. Це питання знято. А з новою кандидатурою – визначимось і подамо на розгляд уряду найближчим часом", - написав міністр.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову про створення Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови як юридичної особи публічного права.
Попередню Уповноважену із захисту державної мови Тетяну Монахову було призначену цю на посаду 27 листопада 2019 року, а 7 травня цього року - звільнено.
16 липня 2019 року Верховна Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яким передбачено створення абсолютно нових інституцій - посади Уповноваженого із захисту державної мови і Секретаріату Уповноваженого.