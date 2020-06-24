Біденко написав заяву про звільнення з МКІП

Біденко написав заяву про звільнення з МКІП

Укрінформ
Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики Артем Біденко написав заяву про звільнення.

Про це він повідомив у Facebook.

“Вчора попросив міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка про звільнення. Причина проста - після 6 років роботи потрібно оглянутися, перепочити, нарешті дати можливість новим людям робити важливі реформи”, - зазначив Біденко.

За його словами, він надалі планує займатися тим, що робив до недавнього часу: популяризацією України, соціальними проєктами, в тому числі на підтримку читання.

“І нарешті знову зможу публічно виступати”, - додав держсекретар.

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Як повідомлялося, Біденко 4 лютого 2015 року був призначений на посаду заступника міністра інформаційної політики України - керівника апарату. 18 січня 2017 року Кабмін призначив його державним секретарем Міністерства інформаційної політики України.

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28 жовтня 2019 року розпорядженням Кабінету міністрів Біденко був призначений на посаду державного секретаря Міністерства культури, молоді та спорту України.

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