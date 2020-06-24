Біденко написав заяву про звільнення з МКІП
Про це він повідомив у Facebook.
“Вчора попросив міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка про звільнення. Причина проста - після 6 років роботи потрібно оглянутися, перепочити, нарешті дати можливість новим людям робити важливі реформи”, - зазначив Біденко.
За його словами, він надалі планує займатися тим, що робив до недавнього часу: популяризацією України, соціальними проєктами, в тому числі на підтримку читання.
“І нарешті знову зможу публічно виступати”, - додав держсекретар.
Як повідомлялося, Біденко 4 лютого 2015 року був призначений на посаду заступника міністра інформаційної політики України - керівника апарату. 18 січня 2017 року Кабмін призначив його державним секретарем Міністерства інформаційної політики України.
28 жовтня 2019 року розпорядженням Кабінету міністрів Біденко був призначений на посаду державного секретаря Міністерства культури, молоді та спорту України.