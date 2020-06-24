Ізраїль готовий допомогти потерпілим через паводок на заході України

Ізраїль готовий надати першочергову гуманітарну допомогу потерпілим внаслідок підтоплення районам західної частини України.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Twitter.

"Я вдячний Ізраїлю за готовність надати першочергову гуманітарну допомогу для постраждалих регіонів", - написав Шмигаль.

За його словами, багато людей на заході України залишилися відрізаними від цивілізації через екологічну катастрофу. "На власні очі побачив її жахливі масштаби. Ситуація критична", - додав глава уряду.

Шмигаль перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області. Там глава уряду координує діяльність органів влади та перевірить, які заходи вживаються для подолання наслідків негоди на території західних областей України.

Він доручив міністру захисту довкілля та природних ресурсів Роману Абрамовському, голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, головам обласних державних адміністрацій та іншим відповідальним особам підготувати пропозиції щодо вжиття невідкладних заходів для подолання наслідків негоди на території західних областей України.

За інформацією ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Як повідомлялося, внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 24 червня знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях. Залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії України Микола Балан, голова ДСНС України Микола Чечоткін вилетіли до Івано-Франківської області для координації сил у подоланні негоди.