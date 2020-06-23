Якби вибори були у неділю: до Ради потрапляють 4 партії, "Голос" - ні
Такі дані соціологічного дослідження оприлюднила голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка Ольга Балакірєва під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Якби вибори відбувалися зараз, то у нас було би чотири політичні сили, практично всі ті, які і є у парламенті, за винятком партії “Голос”, яка суттєво впала за рівнем підтримки і має трішки більше 2%”, - зазначила Балакірєва.
Згідно з результатами опитування, прохідний бар’єр долають “Слуга народу”, за яких проголосували б 30,5% респондентів, “Опозиційна платформа — За життя” — 18,6%, “Європейська солідарність” - 12%, “Батьківщина” - 9,7%.
Згідно з результатами дослідження, "Сила і честь" і "Громадянська позиція" набрали б відповідно 4,3% і 4,2% голосів виборців, "Свобода" і "Радикальна партія Олега Ляшка" - по 3,2%.
Загалом про готовність взяти участь у голосуванні висловилися 73% респондентів.
Опитування проводилося 10-19 червня методом “обличчя до обличчя” за місцем проживання респондентів. Участь у соцдослідженні взялило понад 3000 осіб у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей і Криму.
Статистичне відхилення становить 1,1-1,9 %.