Якби вибори були у неділю: до Ради потрапляють 4 партії, "Голос" - ні

У разі проведення парламентських виборів найближчої неділі до Верховної Ради могли би пройти чотири партії: “Слуга народу”, “Опозиційна платформа — За життя”, “Європейська солідарність” та “Батьківщина”.

Такі дані соціологічного дослідження оприлюднила голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка Ольга Балакірєва під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якби вибори відбувалися зараз, то у нас було би чотири політичні сили, практично всі ті, які і є у парламенті, за винятком партії “Голос”, яка суттєво впала за рівнем підтримки і має трішки більше 2%”, - зазначила Балакірєва.

Згідно з результатами опитування, прохідний бар’єр долають “Слуга народу”, за яких проголосували б 30,5% респондентів, “Опозиційна платформа — За життя” — 18,6%, “Європейська солідарність” - 12%, “Батьківщина” - 9,7%.

Згідно з результатами дослідження, "Сила і честь" і "Громадянська позиція" набрали б відповідно 4,3% і 4,2% голосів виборців, "Свобода" і "Радикальна партія Олега Ляшка" - по 3,2%.

Загалом про готовність взяти участь у голосуванні висловилися 73% респондентів.

Опитування проводилося 10-19 червня методом “обличчя до обличчя” за місцем проживання респондентів. Участь у соцдослідженні взялило понад 3000 осіб у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей і Криму.

Статистичне відхилення становить 1,1-1,9 %.