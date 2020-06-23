Втрачені Зеленським голоси перетікають до проросійських сил – соціолог

Зменшення рейтингу Президента Володимира Зеленського призводить до того, що його голоси йдуть не до партії "Голос" чи експрезидента Петра Порошенка, а до проросійських сил.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав гендиректор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

"Зменшення рейтингу Зеленського призводить до того, що його голоси йдуть не до "Голосу" чи до Порошенка. Все, що він втрачає, отримує, от наприклад, партія Шарія, яка зараз підвищила суттєво свій рейтинг, і вона, за нашими даними, на межі проходження у Верховну Раду. І Медведчука партія теж збільшила свій відносний рейтинг, і теж за рахунок "Слуг", - сказав соціолог.

На його думку, ті 26 відсотків, які розчарувалися у нинішньому президенті, стали переважно виборцями співголови фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка, бо це саме ті люди, які не задоволені курсом на Європейський Союз. Тому вони більш песимістичні. Вони розуміють, що орієнтація на союз із РФ навряд чи реалізується.

На думку Паніотто, владу треба критикувати, але "це більш робиться до компромісної фігури Зеленського, ніж до сірих проросійських сил. Ці політичні зусилля (опозиції — ред.) непропорційно розподілені... Є ж реально проросійські політичні сили, вони самі про це кажуть, вони виступають, вони туди їздять, вони зустрічаються з лідерами країни-агресора, але до них чомусь менше претензій".

Як повідомляв Укрінформ, за даними останнього опитування КМІС, якби вибори Президента України відбулися наприкінці квітня, то чинний глава держави Володимир Зеленський мав би шанс отримати найбільшу підтримку населення. Так, серед тих, хто збирається голосувати та визначився із кандидатом, 41% підтримали б чинного главу держави. На другому місці - Петро Порошенко (16% серед тих, хто визначився), Ігор Смешко (9 ,2%), Юрій Бойко (8,9%), Юлія Тимошенко (8, 7%), Віктор Медведчук (6%), Олег Ляшко (4%), та Святослав Вакарчук (1,5%). Ще 5% назвали іншого кандидата.

Водночас якби вибори до Верховної Ради також відбулися наприкінці квітня, тоді б 29,9% респондентів, з тих, які визначилися, віддали б свої голоси за партію "Слуга народу", 15,8% - за ОПЗЖ, 13,5% - за партію "Європейська солідарність", 11,6% - за "Батьківщину", 6,9% - за "Силу і честь", 4,9% - за Радикальну партію Ляшка, 4,7 % - за "Свободу". 3,6% учасників опитування могли б віддати свої голоси за "Партію Шарія", 2,8% - за "Голос", 2,7% - за "Українську стратегію Гройсмана", 2,2% - за "Опозиційний блок" і 1,5 % - готові проголосувати за інші політичні сили.