Парламентська асамблея Україна-Польща обговорює гібридні загрози та COVID-19
У ній головують заступник Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк та віцемаршалок Сейму Ришард Терлецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Засідання асамблеї складається з двох частин. У першій обговорюються дії обох парламентів щодо збереження соціально-економічної стабільності у зв’язку з COVID-19, безпека в регіоні (інформаційні війни, кібератаки і гібридні загрози), співпраця у військовій сфері та енергетики, а також гуманітарна допомога та допомога для розвитку.
У другій частині планується обговорення економічних зв’язків, питань інфраструктури, прикордонних пунктів, митних положень і ситуації щодо трудових мігрантів, соціального розвитку, а також діалог у сфері освіти.
За результатами обговорення сторони мають намір прийняти спільну декларацію.