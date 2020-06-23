Парламентська асамблея Україна-Польща обговорює гібридні загрози та COVID-19

У режимі відеоконференції проходить у вівторок XII сесія Парламентської асамблеї Україна-Польща.

У ній головують заступник Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк та віцемаршалок Сейму Ришард Терлецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Засідання асамблеї складається з двох частин. У першій обговорюються дії обох парламентів щодо збереження соціально-економічної стабільності у зв’язку з COVID-19, безпека в регіоні (інформаційні війни, кібератаки і гібридні загрози), співпраця у військовій сфері та енергетики, а також гуманітарна допомога та допомога для розвитку.

У другій частині планується обговорення економічних зв’язків, питань інфраструктури, прикордонних пунктів, митних положень і ситуації щодо трудових мігрантів, соціального розвитку, а також діалог у сфері освіти.

За результатами обговорення сторони мають намір прийняти спільну декларацію.