ЄС засудив анексію Росією територій кількох країн Східного партнерства

ЄС засуджує дестабілізацію, інтервенцію, окупацію та анексію територій кількох країн Східного партнерства Російською федерацією та закликає до негайного виведення іноземних військ з усіх окупованих територій.

В ухвалений Європарламентом доповіді щодо перспектив розвитку Східного партнерства на наступні 10 років є новація - розділ, який визнає, що загрози, з якими стикаються сусіди ЄС, загрожують також міжнародній та європейській безпеці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«ЄС.. рішуче засуджує триваючі порушення фундаментальних принципів та норм міжнародного права у регіоні СхП, зокрема, дестабілізацію, інтервенцію, окупацію та анексію територій кількох країн СхП Російською федерацією, та її відмову виконувати рішення міжнародних трибуналів і судів» - йдеться у документі.

Конфлікти, які підривають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність деяких з країн-партнерів, пов’язані із фактами зовнішньої агресії та окупації територій. У більшості з цих конфліктів Росія відіграє активну роль як агресор, з використанням засобів «гібридної» війни, та здійснює політику окупації та анексії стосовно сусідів, вдається до кібернетичних атак, кампаній пропаганди та дезінформації, які загрожують не лише членам Східного партнерства, але й всій системі європейської безпеки, йдеться у доповіді.

Доповідь зазначає, що така поведінка Росії має бути основою для більш скоординованої політики ЄС стосовно Російської Федерації з питань, що стосуються країн СхП.

Документ закликає до негайного виведення іноземних військ з усіх окупованих територій та до припинення військового протистояння, що призводить до загибелі військових та цивільного населення та завдає шкоди соціально-економічному розвитку, а також до повернення сотень тисяч переміщених осіб.

Євросоюз бере до уваги заклик, зроблений урядом України, щодо розміщення посилених міжнародних миротворчих сил вздовж українсько-російського кордону та у районах Луганської та Донецької областей; коли ситуація дозволятиме, і у якості частини повної імплементації Мінських угод, сторонам конфлікту має бути запропоновано розгортання Місії під егідою ЄС в рамках Спільної політики безпеки й оборони, з метою допомоги у виконання таких завдань як розмінування, підготовка до місцевих виборів та забезпечення вільного доступу для допомоги від гуманітарних організацій.

Євросоюз продовжуватиме послідовну політику підтримки суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країн-партнерів СхП у межах їх міжнародно визнаних кордонів.

Окремим пунктом доповідь рекомендує лідерам та керівним структурам Євросоюзу «підтримувати свободу судноплавства та рішуче протистояти блокаді Азовського моря та повзучій анексії Російською Федерацією Чорного моря».

Також доповідь щодо перспектив Східного Партнерства доручає Президенту Європарламенту передати ці рекомендації Європейській Раді, Єврокомісії та високому представнику ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

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Як повідомлялося, 18 червня пройшла зустріч лідерів Східного партнерства у форматі відеоконференції. У ній взяли участь глави держав і урядів 27 країн-членів ЄС, а також лідери країн-учасниць Східного партнерства - Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Молдова та України.

Доповідь щодо розвитку Східного партнерства містить довгострокове бачення перспектив Східного партнерства на наступні 10 років та надає орієнтири для обговорення під час наступного «фізичного» саміту Східного партнерства, який має відбутися у березні 2021 року. 19 червня доповідь було затверджено пленарним голосуванням Європарламенту.