Нацрада з питань науки і технологій не підтримує призначення Шкарлета міністром освіти

Науковий комітет Національної ради з питань науки і технологій звернувся до ВР з приводу призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки.

Відповідне зверенння Комітету оприлюднено в Facebook.

"Науковий комітет Національної ради з питань науки і технологій закликає вас зважити на думку наукової спільноти України і не підтримувати призначення С.М. Шкарлета міністром освіти та науки", - йдеться у зверненні.

У документів наголошується, що "не може бути очільником/очільницею МОН особа, наукова репутація якої є токсичною".

Зокрема, йдеться про інформацію щодо академічної доброчесності Сергія Шкарлета. У зверненні наголошується, що оприлюднені в ЗМІ матеріали "дають підстави обґрунтовано стверджувати, що кандидат (на посаду міністра - ред.) у своїй науковій діяльності систематично і масштабно порушував етичні норми, прийняті в науковому середовищі".

Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій складається з 24-х провідних українських учених, що працюють на громадських засадах і були обрані на конкурсній основі Ідентифікаційним комітетом, до якого входять видатні закордонні та вітчизняні науковці.

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Науковий комітет відповідає за підготовку проєктів рішень Національної ради – консультативно-дорадчого органу при Кабінеті міністрів України, а також виконує роль наглядової ради Національного фонду досліджень України. Крім цього, до функцій Наукового комітету належить наукова експертиза нормативно-правових актів уряду, що стосуються наукової сфери.