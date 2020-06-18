Україна привернула увагу ОБСЄ до застосування Росією "приватних армій" на Донбасі і у світі

Приватні військові компанії – один з "улюблених" дестабілізаційних засобів Російської Федерації, який вона приховано застосовує на сході України та в інших регіонах світу.

Про це йшлося під час проведеного Українським Головуванням чергового тематичного засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ з проблематики участі приватних військових компаній у збройних конфліктах на теренах ОБСЄ та поза його межами, повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що від України на засіданні виступили представники Міністерства оборони та Служби безпеки України. Вони привернули увагу держав-учасниць ОБСЄ до фактів порушення Росією міжнародного права, тимчасової окупації частини території України на Донбасі та Автономної Республіки Крим.

"Українська сторона наголосила, що Росія бере активну участь у збройному конфлікті на сході України не тільки як повноцінна його сторона, але шляхом підтримки транскордонної терористичної діяльності. Для цього Росія вербує, готує та перекидає на територію України найманців приватних військових/охоронних компаній, озброєного "російського козацтва" та інших російських воєнізованих структур", - йдеться у повідомленні.

Представники України також викрили приховану практику використання Росією згаданих парамілітарних структур в інших регіонах світу.

Держави ОБСЄ підтримали позицію України та засудили цю вкрай загрозливу діяльність Росії.

З огляду на зростаючу частку приватних військових та охоронних компаній у безпековому середовищі регіону ОБСЄ було наголошено на важливості забезпечення належного рівня нагляду та контролю на національному та міжнародному рівнях за їхньою діяльністю. Особливо важливим це є з точки зору міжнародного гуманітарного права.

Учасники заходу вказали на необхідність продовження роботи над розробкою юридично-зобов’язуючої міжнародної регуляторної бази у сфері діяльності приватних військових компаній та підтримали відповідні зусилля в рамках ООН.