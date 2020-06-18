Активісти провели "урок" для Президента України Володимира Зеленського і пояснили, чому він має ініціювати розпуск Окружного адміністративного суду Києва.

Акція пройшла під Офісом Президента на Банковій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Президент - єдина посадова особа, яка може подати законопроєкт в парламент, який передбачає розпуск цього суду. Ніхто інший цього зробити не може, це особиста відповідальність Зеленського. І кожен день, поки він це не робить, ОАСК постійно приймає "зашкварні" рішення", - заявив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

На Банковій провели "урок для Зеленського" щодо розпуску ОАСК / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Активісти розіграли імпровізований "урок" з учнем за шкільною партою, в якому з ілюстраціями розповіли, чому і як Зеленський може розпустити ОАСК.

"Саме цей суд скасовував приватизацію Приватбанку, що ледь не коштувало платникам податків кількох десятків мільярдів грн. Цей же суд повернув на роботу "ментів", які вбили п'ятирічного хлопчика. Цей же суд "відмазав" сина Авакова за крадіжку 14 млн на закупці для АТОшників. Цей суд постійно відмазує топкорупціонерів і депутатів за брехню в деклараціях", - стверджує Шабунін.

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Судді ОАСКу, за словами активістів, продовжують «ухвалювати незаконні рішення, беруть участь у корупційних скандалах, ведуть спосіб життя, який не відповідає їхнім доходам».

Також активісти Центру протидії корупції спільно з ГО "Автомайдан" презентували на акції окремий сайт-спецпроєкт "Гріхи Окружного адміністративного суду міста Києва".

Як повідомлялося, ОАСК - суд, уповноважений, згідно з Кодексом адміністративного судочинства України, розглядати публічно-правові спори, тобто ті, в яких хоча б однією зі сторін є суб'єкт владних повноважень (орган державної влади, місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа).

Штатна чисельність суддів – 49, голова суду - Павло Вовк.

В цьому суді розглядалися резонансні справи, зокрема, колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, цей суд визнав незаконною націоналізацію Приватбанку, призупинив перейменування Української православної церкви Московського патріархату, скасував перейменування Московського проспекту Києва на проспект Степана Бандери, забороняв Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

У часи Революції гідності ОАСК також виніс понад десяток незаконних рішень про заборону Майдану, а потім - чимало міліціонерів, звільнених внаслідок переатестації, поновились саме завдяки рішенням Окружного суду.

У липні 2019 року детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК. За даними слідства, Вовк та інші судді ОАСК організували винесення свідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

У листопаді 2019 року Генпрокуратура, за рішенням Шевченківського суду, зупинила розслідування справи проти Вовка.