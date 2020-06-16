Діяльність "Центру протидії корупції" хочуть припинити через суд
Про це інформує пресслужба суду.
"ОАСК просять зобов’язати Мін’юст звернутись до суду щодо припинення діяльності ГО «Центр протидії корупції». Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції України щодо неприйняття рішення з приводу не відповідності діяльності ГО «Центр протидії корупції» вимогам Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та не звертається до суду з позовом про припинення діяльності відповідної громадської організації.
"Позивач вважає, що інформація, яка оприлюднена у ЗМІ, свідчить про те, що «Центр протидії корупції», аналізуючи діяльність дивізії військ СС «Галичина», займається пропагандою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, чим порушує чинне законодавство", - інформує пресслужба суду.
Водночас, позивач просить ОАСК зобов’язати Мін’юст звернутись з позовом до суду про припинення діяльності ГО «Центр протидії корупції» у порядку передбаченого Законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження за даним позовом.
Як повідомлялося, раніше ОАСК визнав протиправним висновок Українського інституту національної пам'яті, в якому зазначалося, що символіка 14 гренадерської дивізії військ СС «Галичина» (1-ї Української дивізії УНА) відповідно до чинного законодавства України не є символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення якої заборонено в Україні.