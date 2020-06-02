Під Окружним адмінсудом провели акцію з вимогою його ліквідувати

Під Окружним адміністративним судом міста Києва активісти вимагали ліквідації цього суду та створення нового замість цієї судової установи.

Акція відбулася вранці у вівторок, 2 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні наші вимоги є чіткі: ми вимагаємо від Президента України Володимира Зеленського подати до Верховної Ради України законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення абсолютно нового суду з призначенням нових суддів через прозорі конкурсні механізми. Цей суд загруз в корупції, некомпетентності й підігруванні проросійському реваншу», - заявив правник, громадський активіст Микола Марченко.

Активісти провели акцію під ОАСК / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Також, за його словами, активісти закликають Вищу раду правосуддя провести оцінку діяльності суддів ОАСК в межах своєї компетенції.

Крім того, як додав Марченко, НАБУ має дослідити діяльність суддів ОАСК на предмет вчинення корупційних порушень. «Ми вимагаємо, щоб НАБУ здійснило ці дії в межах, визначених законом та КПК… Інформація про вчинення корупційних правопорушень представниками цього суду є публічною і є не один рік у ЗМІ», - заявив Марченко.

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Також, за його словами, активісти закликають НАЗК, щоб воно провело в установленому законом порядку перевірку декларацій суддів ОАСК та членів їх родин і пов’язаних з ними осіб.

«Якщо влада не вчинить жодних кроків, якщо Президент не розформує цей суд, не проведе переатестацію цих суддів, то він буде нести особисту відповідальність за ці беззаконня, які робляться, бо саме в цьому приміщенні починається антидержавний реванш. Тому ми і вимагаємо – розформування суду, формування нового складу суду, переатестацію суддів, притягнення до відповідальності злочинців в суддівських мантіях тощо», - заявили активісти.

Як повідомлялося, ОАСК - суд, уповноважений, згідно з Кодексом адміністративного судочинства України, розглядати публічно-правові спори, тобто ті, в яких хоча б однією зі сторін є суб'єкт владних повноважень (орган державної влади, місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа).

Штатна чисельність суддів – 49, голова суду - Павло Вовк.

В цьому суді розглядалися резонансні справи, зокрема, колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, цей суд визнав незаконною націоналізацію Приватбанку, призупинив перейменування Української православної церкви Московського патріархату, скасував перейменування Московського проспекту Києва на проспект Степана Бандери, забороняв Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

У часи Революції гідності ОАСК також виніс понад десяток незаконних рішень про заборону Майдану, а потім - чимало міліціонерів, звільнених внаслідок переатестації, поновились саме завдяки рішенням Окружного суду.

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У липні 2019 року детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК. За даними слідства, Вовк та інші судді ОАСК організували винесення свідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

У листопаді 2019 року Генпрокуратура, за рішенням Шевченківського суду, зупинила розслідування справи проти Вовка.