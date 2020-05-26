Окружний адмінсуд відкрив справу за позовом Нефьодова до Кабміну

Окружний адмінсуд відкрив справу за позовом Нефьодова до Кабміну

Укрінформ
Окружний адміністративний суд міста Києва призначив підготовче засідання у справі за позовом Максима Нефьодова, який оскаржує своє звільнення з посади голови Державної митної служби, на 1 липня.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження та призначив на 1 липня підготовче засідання у справі за позовом Максима Нефьодова до Кабінету міністрів України щодо поновлення його на посаді голови Державної митної служби", - ідеться у повідомленні.

Позивач просить суд визнати протравним та скасувати Розпорядження Кабінету міністрів України від 24 квітня "Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади голови Державної митної служби України" і просить поновити його на посаді.

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Водночас, Нефьодов просить ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.

Як повідомлялося, 24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.

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