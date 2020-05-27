ОАСК розгляне позов до Кабміну щодо розміру грошової допомоги ветеранам війни

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до Кабінету міністрів України щодо оскарження встановленого розміру разової грошової допомоги ветеранам війни та призначив підготовче засідання на 15 червня 2020 року.

Про це інформує пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до Кабінету міністрів України щодо оскарження встановленого розміру разової грошової допомоги ветеранам війни. Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання на 15 червня 2020 року",- ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що позивачка просить суд визнати нечинною Постанову Кабінету міністрів України від 19 лютого 2020 року №112 «Деякі питання виплати у 2020 році разової грошової допомоги, передбаченої ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» в частині, якою було встановлено виплату інвалідам війни I групи в розмірі 4 120 грн.

На її думку, такий розмір грошової допомоги не відповідає нормам чинного законодавства та призводить до звуження змісту та обсягу її прав, як ветерана війни – інваліда війни I групи.