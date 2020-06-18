Венедіктова попросила перенести суд щодо запобіжного заходу Порошенку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася до Печерського районного суду Києва із клопотанням відкласти розгляд обрання запобіжного заходу Петру Порошенку у зв'язку зі смертю його батька.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

"Генпрокурор звернулась із клопотанням про перенесення засідання з обрання запобіжного заходу Петру Порошенку у зв'язку зі смертю його батька", - сказали у відомстві.

Як повідомлялося, 16 червня помер батько п'ятого Президента України, громадський та політичний діяч Олексій Порошенко.

Прессекретар колишнього глави держави Святослав Цеголко повідомляв, що похорон перенесли на п'ятницю, 19 червня, оскільки Петро Порошенко планував їхати до суду 18 червня.

Печерський райсуд Києва 18 червня о 15.00 мав розглянути клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Порошенку.

Читайте також: Порошенко попри смерть батька прийде на суд

Слідчі ДБР мають намір клопотати про обрання експрезиденту, народному депутату Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

У бюро стверджують, що прокурори Офісу генерального прокурора у будівлі ДБР оголосили підозру Порошенку.

Водночас адвокат експрезидента Ілля Новиков заявив, що 10 червня Порошенку намагалися повідомити про підозру у справі про призначення Семочка, водночас експрезидент не став спілкуватися з представником ОГП і залишив будівлю ДБР.

Читайте також: Похорон батька Порошенка перенесли через суд

Порошенко зазначив, що не вважає себе офіційно повідомленим про підозру, оскільки це було зроблено у не встановлений законом спосіб, оскільки оголошувати підозру народному депутату має особисто генпрокурор. Для цього він після допиту у ДБР прибув в ОГП на зустріч з генпрокурором Іриною Венедіктовою. Однак вона, за його словами, не вручила повідомлення про підозру.

Крім того, у відповідь на запит Укрінформу заступник голови МЗС Євген Божок поінформував, що ДБР двічі повідомило йому про підозру у видачі незаконного наказу під час перебування на посаді голови Служби зовнішньої розвідки, яким було призначено Сергія Семочка його першим заступником.

Наразі ДБР і Офіс генпрокурора мають намір клопотати в суді про обрання Божку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 2 млн грн.