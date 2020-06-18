Похорон батька Порошенка перенесли через суд

П’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко в четвер, 18 червня, прийде до Печерського суду, де йому мають обирати запобіжний захід, через що похорон його батька перенесли.

Про це повідомив прессекретар колишнього глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

"Петро Порошенко іде до суду. Тому похорон батька довелося перенести на п'ятницю, 19 червня", - написав він.

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Цеголко заявив, що панахиду відслужать о 10.00 у п'ятницю у Свято-Михайлівському монастирі, а прощання з Олексієм Порошенком відбудеться о 12.00 за адресою Інститутська, 7.

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Як повідомлялося, 16 червня помер батько п'ятого Президента України, громадський та політичний діяч Олексій Порошенко.

Печерський райсуд Києва 18 червня о 15.00 розгляне клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Порошенку.

Слідчі ДБР мають намір клопотати про обрання експрезиденту, народному депутату Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

У бюро стверджують, що прокурори Офісу генерального прокурора у будівлі ДБР оголосили підозру Порошенку.

Водночас адвокат експрезидента Ілля Новиков заявив, що 10 червня Порошенку намагалися повідомити про підозру у справі про призначення Семочка, водночас експрезидент не став спілкуватися з представником ОГП і залишив будівлю ДБР.

Порошенко зазначив, що не вважає себе офіційно повідомленим про підозру, оскільки це було зроблено у не встановлений законом спосіб, оскільки оголошувати підозру народному депутату має особисто генпрокурор. Для цього він після допиту у ДБР прибув в ОГП на зустріч з генпрокурором Іриною Венедіктовою. Однак вона, за його словами, не вручила повідомлення про підозру.

Крім того, у відповідь на запит Укрінформу заступник голови МЗС Євген Божок поінформував, що ДБР двічі повідомило йому про підозру у видачі незаконного наказу під час перебування на посаді голови Служби зовнішньої розвідки, яким було призначено Сергія Семочка його першим заступником.

Наразі ДБР і Офіс генпрокурора мають намір клопотати в суді про обрання Божку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 2 млн грн.