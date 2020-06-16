У Порошенка помер батько

Батько п'ятого президента, український громадський та політичний діяч Олексій Порошенко помер у вівторок, 16 червня.

Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність" у Facebook.

"Сьогодні перестало битися серце великої людини праці, хлібороба, громадського та політичного діяча, Героя України, батька п’ятого Президента України Олексія Івановича Порошенка. Все своє життя він присвятив служінню Україні, розвитку її економіки, дбав про людей", - йдеться у повідомленні.

У партії висловлюють співчуття Петру Порошенку та його дружині Марині, усім рідним і близьким з приводу тяжкої втрати.

"Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи", - йдеться у повідомленні політсили.

Учора ЗМІ повідомляли, що в Олексія Порошенка стався інсульт.