Суд розгляне запобіжний захід Порошенку 18 червня

Печерський райсуд Києва 18 червня розгляне клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Петру Порошенку.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу прессекретар суду Віталій Чергавий.

"Попередньо суд призначив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку на 15 год. 15 хв. 18 червня", - сказав він.

Як повідомлялося, слідчі ДБР планували клопотати про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Семочка заступником голови СЗР.

У бюро стверджують, що прокурори Офісу генерального прокурора у будівлі ДБР повідомили про підозру Порошенку.

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Водночас адвокат експрезидента Ілля Новиков заявив, що 10 червня допит Порошенка у справі про переміщення через кордон картин не відбувся. Натомість йому намагалися повідомити про підозру у справі про призначення заступником керівника Служби зовнішньої розвідки Семочка. Водночас Порошенко не став спілкуватися з представником ОГП і залишив будівлю ДБР.

Порошенко зазначив, що не вважає себе офіційно повідомленим про підозру, оскільки це було зроблено у не встановлений законом спосіб, оскільки повідомляти про підозру народному депутату має особисто генпрокурор. Для цього він після допиту у ДБР прибув в ОГП на зустріч з генпрокурором Іриною Венедіктовою. Однак вона, за його словами, не вручила повідомлення про підозру.

Крім того, у відповідь на запит Укрінформу заступник голови МЗС Євген Божок поінформував, що ДБР двічі повідомило йому про підозру у видачі незаконного наказу під час перебування на посаді голови Служби зовнішньої розвідки, яким було призначено Сергія Семочка його першим заступником.

Наразі ДБР і Офіс генпрокурора мають намір клопотати в суді про обрання Божку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 2 млн грн.