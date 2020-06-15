Суд розгляне запобіжний захід Порошенку 18 червня

Суд розгляне запобіжний захід Порошенку 18 червня

Укрінформ
Печерський райсуд Києва 18 червня розгляне клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Петру Порошенку.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу прессекретар суду Віталій Чергавий.

"Попередньо суд призначив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку на 15 год. 15 хв. 18 червня", - сказав він.

Як повідомлялося, слідчі ДБР планували клопотати про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Семочка заступником голови СЗР.

У бюро стверджують, що прокурори Офісу генерального прокурора у будівлі ДБР повідомили про підозру Порошенку.

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Водночас адвокат експрезидента Ілля Новиков заявив, що 10 червня допит Порошенка у справі про переміщення через кордон картин не відбувся. Натомість йому намагалися повідомити про підозру у справі про призначення заступником керівника Служби зовнішньої розвідки Семочка. Водночас Порошенко не став спілкуватися з представником ОГП і залишив будівлю ДБР.

Порошенко зазначив, що не вважає себе офіційно повідомленим про підозру, оскільки це було зроблено у не встановлений законом спосіб, оскільки повідомляти про підозру народному депутату має особисто генпрокурор. Для цього він після допиту у ДБР прибув в ОГП на зустріч з генпрокурором Іриною Венедіктовою. Однак вона, за його словами, не вручила повідомлення про підозру.

Крім того, у відповідь на запит Укрінформу заступник голови МЗС Євген Божок поінформував, що ДБР двічі повідомило йому про підозру у видачі незаконного наказу під час перебування на посаді голови Служби зовнішньої розвідки, яким було призначено Сергія Семочка його першим заступником.

Наразі ДБР і Офіс генпрокурора мають намір клопотати в суді про обрання Божку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 2 млн грн.

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