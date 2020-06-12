У Комітеті асоціації ЄС-Україна прокоментували справу Порошенка

Члени парламентського Комітету асоціації ЄС-Україна застерегли від політичних переслідувань п'ятого президента України Петра Порошенка.

З відповідною заявою виступили депутати Європарламенту, зокрема, голова європейської парламентської делегації у складі Комітету асоціації ЄС-Україна Вітольд Ващиковський (Witold Jan Waszczykowski), голова європейської парламентської делегації в Парламентській асамблеї Східного Партнерства «Euronest» Андрюс Кубілюс (Andrius Kubilius) та віцепрезидент Європейської делегації у складі парламентського Комітету асоціації ЄС-Україна Траян Басеску (Traian Basescu) Текст заяви оприлюднений на сайті Європарламенту.

"10 червня пресслужба Генеральної прокуратури поінформувала, що колишній Президент України Петро Порошенко був звинувачений Державним бюро розслідувань у посадових зловживаннях. Європейський Парламент у багатьох випадках виступав на захист Європейської перспективи України, включаючи прийняття відповідних резолюцій. Цей склад Європарламенту вважає Україну частиною європейської родини не лише в силу геополітичних причин, але також тому, що наші суспільства поділяють однакові цінності", - йдеться у заяві.

Європарламентарії підкреслюють, що в Угоді про асоціацію вони на себе взяли зобов’язання підтримувати тісні та тривалі взаємини з Україною на основі поваги до демократичних принципів, верховенства права, ефективного державного управління, прав людини та фундаментальних свобод.

"Серед наших спільних стандартів знаходиться ідея рівності всіх громадян перед законом, презумпція невинуватості та права на справедливий суд. Правові процедури мають бути основані виключно на фактах та не мають використовуватися як засоби у політичній боротьбі. Справа колишнього Президента Порошенка буде уважно відстежуватися у Європарламенті, і ми віримо, що поточна адміністрація в Україні утримається в межах найвищих стандартів верховенства права та правосуддя", - наголошується у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, слідчі ДБР готують клопотання про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки. У бюро стверджують, що за дорученням генпрокурора прокурори Офісу генерального прокурора у будівлі ДБР повідомили Порошенку про підозру.