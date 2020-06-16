Порошенко попри смерть батька прийде на суд

П'ятий президент України Петро Порошенко попри смерть батька з'явиться 18 червня на засідання Печерського райсуду столиці, де йому мають обрати запобіжний захід.

Про це поінформував під час пресконференції його адвокат Ілля Новіков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Петро Порошенко обов'язково з'явиться в суд", - сказав він.

Водночас адвокат вважає, що суд не обере Порошенку жодного запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 16 червня помер батько п'ятого Президента України, громадський та політичний діяч Олексій Порошенко.

Печерський райсуд Києва 18 червня о 15.00 розгляне клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Порошенку.

Слідчі ДБР мають намір клопотати про обрання експрезиденту, народному депутату Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

У бюро стверджують, що прокурори Офісу генерального прокурора у будівлі ДБР оголосили підозру Порошенку.

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Водночас адвокат експрезидента Ілля Новиков заявив, що 10 червня Порошенку намагалися повідомити про підозру у справі про призначення Семочка, водночас експрезидент не став спілкуватися з представником ОГП і залишив будівлю ДБР.

Порошенко зазначив, що не вважає себе офіційно повідомленим про підозру, оскільки це було зроблено у не встановлений законом спосіб, оскільки оголошувати підозру народному депутату має особисто генпрокурор. Для цього він після допиту у ДБР прибув в ОГП на зустріч з генпрокурором Іриною Венедіктовою. Однак вона, за його словами, не вручила повідомлення про підозру.

Крім того, у відповідь на запит Укрінформу заступник голови МЗС Євген Божок поінформував, що ДБР двічі повідомило йому про підозру у видачі незаконного наказу під час перебування на посаді голови Служби зовнішньої розвідки, яким було призначено Сергія Семочка його першим заступником.

Наразі ДБР і Офіс генпрокурора мають намір клопотати в суді про обрання Божку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 2 млн грн.