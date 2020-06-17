Президент Володимир Зеленський утворив Комітет з питань розвідки та ліквідував Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

“Утворити при Президентові України Комітет з питань розвідки”, - ідеться в документі.

Зазначається, що комітет створено “з метою вдосконалення системи забезпечення керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України”.

Цим же указом Зеленський ліквідував Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності при Президентові України.

Документом визначено, що новостворений комітет забезпечуватиме реалізацію рішень ліквідованого Об'єднаного комітету.