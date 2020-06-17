Раді рекомендують ухвалити у першому читанні законопроєкт Зеленського про референдум

Комітет ВР з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Раді ухвалити в першому читанні президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комітету в середу, 17 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ставлю на голосування пропозицію підкомітету щодо президентського законопроєкту №3612: рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону України "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" №3612, поданий Президентом України і визначений ним як невідкладний, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу”, - оголосив проєкт рішення голова комітету Андрій Клочко.

У рішенні йдеться, що комітет вирішив звернутися до Голови ВР під час розгляду законопроєкту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлень і уточнень, усунення помилок та суперечностей у законопроєкті.

Відповідне рішення підтримали 18 членів комітету, проти виступив 1, утрималися 4.

Водночас, члени комітету рекомендували Верховній Раді відхилити законопроєкти №2182 “Про всеукраїнський референдум” (депутатів від “Батьківщини”) та №3177 “Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою” (автори — народні депутати від фракції “Опозиційна платформа — за життя”).

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 9 червня зареєстровано президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Президент визначив його як невідкладний.

Верховна Рада планує розглянути цей законопроєкт у першому читанні в четвер, 18 червня.

Документ, зокрема, передбачає такі види всеукраїнського референдуму за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Водночас, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, що суперечать положенням Конституції, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї; спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії; віднесені Конституцією і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила остаточний варіант законопроєкту "Про всеукраїнський референдум".

Текст цього документа було оприлюднено на сайті парламенту 4 березня та розпочалося його громадське обговорення.