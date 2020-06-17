Посол США сказала, коли Україна отримає План дій щодо членства в НАТО

Набуття Україною статусу партнера з розширеними можливостями не є ознакою наближення країни до Плану дій щодо членства (ПДЧ), але цей статус також жодним чином не є альтернативою членству України в Альянсі, яке Україна зможе отримати у слушний час.

Про це у вівторок під час телефонного брифінгу напередодні віртуальної зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що має відбутися 17-18 червня, заявила Постійний представник США при НАТО посол Кей Бейлі Гатчісон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Партнерство розширених можливостей – це свідчення того, що народ України є дуже важливим для НАТО, що ми прагнемо більшої взаємодії, більше спільних тренувань і не свідчить, що Україна не зможе колись стати союзником у НАТО. Я сподіваюся, вона буде ним. У слушний час питання щодо членства і щодо ПДЧ будуть на столі. Ми потужно підтримуємо Україну у цьому", - зауважила американський дипломат.

Вона наголосила, що розвиток співробітництва з Україною і Грузією буде серед питань, які розглядатимуть міністри оборони Альянсу.

«Ми визнали Україну партнером з розширеними можливостями, Грузія вже має такий статус. Це означає, що ми приділяємо особливу увагу більшій взаємосумісності з Грузією і Україною та вважаємо їх найближчими партнерами. Ми вважаємо, що обидві ці країни протистоять російській агресії, що Росія намагається незаконно захопити частину Грузії і частину України. НАТО твердо виступає за суверенітет цих двох країн, і ми будемо продовжувати робити це й надалі», - наголосила Гатчісон.

Нагадаємо: 12 червня Україна отримала в Альянсі статус партнера з розширеними можливостями. Союзники по НАТО продовжують заохочувати та підтримувати Україну у її реформах, включаючи реформи у секторах безпеки й оборони, зокрема, у таких сферах як цивільний контроль та демократичний нагляд, а також у боротьбі проти корупції.

НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ з силами НАТО.