Зеленський відповів на петиції щодо примусового тестування та вакцинування

Президент Володимир Зеленський доручив Прем’єр-міністру Денису Шмигалю вжити додаткових системних заходів щодо захисту населення від інфекційних хвороб.

Про це йдеться у відповіді глави держави на електронну петицію № 22/096042-еп "Не допустити примусового тестування та вакцинування", яка набрала необхідні 25 тисяч голосів.

“Беззаперечно, людство знову у своїй сучасній історії зіштовхнулося із вкрай небезпечною загрозою, яка змінила звичний спосіб життя кожної людини. У зв’язку із вищевикладеним мною запропоновано Прем’єр-міністру України Д.А.Шмигалю вжити додаткових системних заходів щодо захисту населення від інфекційних хвороб”, - зазначив Президент.

Зеленський нагадав, що основами законодавства України про охорону здоров’я встановлено обов’язок громадян не лише піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, а й не шкодити здоров’ю інших громадян, а також у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди й робити щеплення.

При цьому, за його словами, передбачено, що стосовно окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов’язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами України.

Крім того, глава держави наголосив, що у разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах можуть проводитися обов’язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.

“У 2019 році Всесвітня організація охорони здоров’я вперше внесла у щорічний список глобальних загроз людству відмову від вакцинації. У 2020 році світ зіштовхнувся із черговою глобальною загрозою - спалахом коронавірусу СОVID-19, запобігання поширенню якого нині залишається пріоритетом для всього світу”, - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що згідно із рекомендаціями ВООЗ наразі серед першочергових заходів національних систем охорони здоров’я є, зокрема, усунення всіх фінансових та інших бар’єрів, які можуть перешкоджати ізоляції й оперативному тестуванню усіх підозр на СОVID -19.

В Україні, за даними глави держави, діють оновлені медичні стандарти надання медичної допомоги у випадку коронавірусної інфекції та організації протиепідемічних заходів, які узгоджуються з рекомендаціями ВООЗ та є адаптованими до системи охорони здоров’я України.

Президент зазначив, що цими документами зафіксовано алгоритми діагностики коронавірусної інфекції (зокрема, лабораторні тестування проводяться у разі, якщо симптоми пацієнта є характерними для цього захворювання або для пацієнтів з підозрою на пневмонію), роботи фахівців екстреної медичної допомоги, епідеміологів, правила використання засобів індивідуального захисту, правила догляду за хворими на СОVID -19 у домашніх умовах, критерії для госпіталізації пацієнтів з тяжкими й середньої тяжкості випадками.

Також Зеленський запевнив, що постійно оновлюється протокол лікування хворих на СОVID-19, з визначенням чіткого алгоритму застосування лікарських засобів, з урахуванням як нових світових даних, так і досвіду українських провідних лікарів та експертів.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Нині в Україні до 22 червня триває адаптивний карантин.

В Україні за минулу добу, 15 червня, зафіксовано 666 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Загалом за весь час пандемії захворіли 32 476 людей.