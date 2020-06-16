Новий депутат від “Слуги народу” склав присягу у Раді

Народний депутат Денис Маслов склав присягу у сесійній залі Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“12 червня Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Маслова Дениса В’ячеславовича, включеного до виборчого списку політичної партії “Слуга народу”. Відповідно до статті 79 Конституції України, перед вступом на посаду народний депутат складає присягу перед Верховною Радою”, - зазначив Голова ВР Дмитро Разумков, запросивши Маслова до трибуни парламенту.

Після складення новообраним депутатом присяги спікер повідомив, що Маслов увійшов до складу фракції «Слуга народу».

Як повідомляв Укрінформ, Маслов пройшов до Ради замість народного депутата Олександра Ткаченка, якого 4 червня було призначено міністром культури та інформаційної політики України.

Директор ТОВ “Авін Трейд”, член партії “Слуга народу” Маслов був включений до виборчого списку політсили під №138.

Фото: Скріншот засідання ВР