Депутат від "Слуги народу" Маслов отримав мандат замість Ткаченка

ЦВК визнала обраним депутатом від “Слуги народу” Дениса Маслова, який заходить до парламенту у зв’язку зі складенням Олександром Ткаченком депутатських повноважень після призначення на посаду міністра культури та інформполітики.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“Комісія визнала обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Маслова Дениса В'ячеславовича, 1983 року народження, освіта вища, директора ТОВ “АВІН ТРЕЙД”, проживає в місті Дніпрі, члена політичної партії “Слуга народу”, включеного до її виборчого списку під № 138”, - ідеться в повідомленні.

У ЦВК пояснили, що до комісії надійшла постанова Верховної Ради, якою достроково припинено повноваження народного депутата Олександра Ткаченка у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 червня призначила Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики України.