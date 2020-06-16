Трюдо підтримав продовження військової допомоги Україні

Канада розуміє важливість продовження військової тренувальної місії в Україні та нарощування своєї військової присутності у регіоні.

Про це йшлося під час розмови між прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом України Володимиром Зеленським, повідомили в офісі глави канадського уряду.

“Вони погодилися стосовно важливості операції UNIFIER та хороших новин про повернення цього місяця військовослужбовців Збройних сил Канади до України для відновлення тренувань українських безпекових сил”, - розповіли у Трюдо.

Читайте також: Зеленський обговорив із Трюдо спрощення візового режиму з Канадою

У відомстві зазначили, що двоє лідерів також “поговорили про глибокі й міцні зв’язки між Україною та Канадою”.

“Прем’єр-міністр підтвердив незмінну відданість Канади успішності, безпеці та територіальній цілісності України”, - наголосили в офісі глави уряду.

У Трюдо додали, що “прем’єр-міністр та президент з нетерпінням очікують на продовження міцного партнерства України й Канади — в ООН, НАТО та інших міжнародних організаціях — з метою досягнення спільних пріоритетів”.

Читайте також: Канада із червня відновлює тренування бійців ЗСУ в рамках місії UNIFIER

Нагадаємо: близько 90 військовослужбовців Збройних сил Канади прибули сьогодні до України для участі у військовій тренувальній місії UNIFIER. На тлі пандемії COVID-19 особовий склад місії в Україні у березні було зменшено майже вчетверо, однак в червні керівництво Канади вирішило наростити військову присутність, хоч і не повернуло поки її до рівня, що передував пандемії.

Фото: twitter.com/CAFinUkraine