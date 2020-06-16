Трюдо підтримав продовження військової допомоги Україні
Про це йшлося під час розмови між прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом України Володимиром Зеленським, повідомили в офісі глави канадського уряду.
“Вони погодилися стосовно важливості операції UNIFIER та хороших новин про повернення цього місяця військовослужбовців Збройних сил Канади до України для відновлення тренувань українських безпекових сил”, - розповіли у Трюдо.
У відомстві зазначили, що двоє лідерів також “поговорили про глибокі й міцні зв’язки між Україною та Канадою”.
“Прем’єр-міністр підтвердив незмінну відданість Канади успішності, безпеці та територіальній цілісності України”, - наголосили в офісі глави уряду.
У Трюдо додали, що “прем’єр-міністр та президент з нетерпінням очікують на продовження міцного партнерства України й Канади — в ООН, НАТО та інших міжнародних організаціях — з метою досягнення спільних пріоритетів”.
Нагадаємо: близько 90 військовослужбовців Збройних сил Канади прибули сьогодні до України для участі у військовій тренувальній місії UNIFIER. На тлі пандемії COVID-19 особовий склад місії в Україні у березні було зменшено майже вчетверо, однак в червні керівництво Канади вирішило наростити військову присутність, хоч і не повернуло поки її до рівня, що передував пандемії.
Фото: twitter.com/CAFinUkraine