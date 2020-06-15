Зеленський обговорив із Трюдо спрощення візового режиму з Канадою

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили питання щодо спрощення візового режиму між країнами та можливість співпраці у протидії коронавірусу.

Телефонна розмова відбулась у понеділок, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Президент висловив сподівання на досягнення прогресу в процесі поступової лібералізації Канадою візового режиму для громадян України та запропонував прискорити відповідну двосторонню роботу на рівні урядів.

«Ми маємо вже зараз окреслити часові рамки початку двостороннього візового діалогу. Можемо розпочати спрощення візового режиму з окремих категорій громадян, наприклад молоді, студентів, як говорили в Торонто торік. Очікуємо на прибуття в Україну групи канадських експертів для моніторингу стану відповідності України візовим критеріям Канади», – запропонував глава Української держави.

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У відповідь Джастін Трюдо зазначив, що, попри складну ситуацію, зараз є можливість переглянути візовий режим для його лібералізації, і над цим потрібно працювати.

Очільник канадського уряду також переказав слова підтримки дружині Президента Олені Зеленській, яка захворіла на COVID-19, як свого часу Софі Трюдо.

Спірозмовники обговорили заходи обох країн з метою протидії коронавірусу та можливості співпраці для подолання пандемії.

«Ми вдячні за гуманітарну допомогу Канади для протидії захворюванню в Україні по лінії Гуманітарного фонду ООН розміром 500 тисяч канадських доларів», – наголосив Зеленський.

Він також подякував Джастіну Трюдо за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, 12 червня стало відомо, що дружина Президента України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19.

Президент перейшов на особливий режим роботи у цьому зв'язку.