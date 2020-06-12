Зеленський обговорив з прем’єром Швеції збитий літак МАУ та Донбас

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Прошу вас підтримувати питання повернення Криму на порядку денному. Впродовж років звучало лише питання припинення війни на Донбасі. Однак війна, яка там триває, почалася саме з Криму", – зазначив Президент.

Зеленський подякував за незмінну підтримку Швецією суверенітету й територіальної цілісності нашої країни та поінформував про ситуацію на Донбасі й виконання домовленостей Паризького саміту в Нормандському форматі.

“Додатково сторони обговорили взаємодію щодо встановлення справедливості у питанні збитого "Боїнга-737" під Тегераном”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після вильоту з Тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні було збито двома ракетами літак компанії МАУ. На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 55 громадян Канади та 30 постійних жителів. Серед загиблих були також громадяни України, Ірану, Швеції, Афганістану і Великої Британії.

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Офіційний представник Ірану в міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте, досі це не виконано.

Нині в Ірані затримано шестеро обвинувачених у зв'язку зі справою про катастрофу літака МАУ.

Фото: Офіс Президента