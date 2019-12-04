Зеленський просить Швецію допомогти з відновленням інфраструктури Донбасу

Президент Володимир Зеленський закликав Швецію долучитися до відновлення інфраструктури Донецької і Луганської областей.

Про це він розповів під час спільної з Прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні я звернувся до пана Прем’єр-міністра з проханням про подальшу допомогу Швеції у відновленні інфраструктури нашої країни, і для нас дуже важливо відновлення інфраструктури Донбасу”, - зазначив Зеленський.

Водночас Президент подякував Швеції за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та за чітку позицію щодо збереження і продовження санкційного тиску на Росію.