Швеція на Раді ЄС підтримає продовження санкцій проти Росії - прем'єр

Швеція високо цінує зусилля України щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі і вважає, що тепер черга Росії взяти на себе відповідальність.

Про це заявив Прем’єр-міністр Королівства Швеція Стефан Левен на спільному з Президентом України Володимиром Зеленським брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми високо цінуємо величезні зусилля, яких докладає Україна для врегулювання конфлікту на Сході України, для зменшення впливу цього конфлікту на людей. Україна продемонструвала готовність до компромісу, і зараз настала черга Росії взяти відповідальність", - сказав Левен.

Він зазначив, що Швеція підтримує проведення зустрічі у "нормандському форматі", який вважає "найкращим шляхом досягти очікуваного результату". Левен також висловив сподівання, що в результаті "нормандської" зустрічі збройний конфлікт на Донбасі "буде зменшений".

Відповідаючи на запитання, чи підтримає Швеція на Раді лідерів ЄС наступного тижня продовження санкцій проти Росії, Прем'єр-міністр наголосив, що позиція країни залишається незмінною: оскільки санкції були запроваджені з певних причин, зокрема через збройний конфлікт на Сході України, і поки причини санкцій існують, вони будуть продовжені.

"Є тільки один шлях для скасування санкцій. Це дуже просто і дуже важливо для нас і для системи європейської безпеки", - резюмував Левен.